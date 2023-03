Jízdárna teplického zámku se proměnila v Japonsko, výstava láká i na tradice

Teplice - Jízdárna teplického zámku se proměnila v Japonsko. Manželé Müllerovi vystavili svou sbírku umění, předmětů běžné denní potřeby i fotografií, kterou nashromáždili za uplynulých 25 let. Do Japonska poprvé zavítali kvůli práci v 90. letech, od té doby tam byli ještě několikrát. Jejich syn tam navíc začal studovat vysokou školu. Výstava Japonsko, má láska tak blízko nás bude pro veřejnost přístupná od 8. března do 30. dubna. ČTK a Českému rozhlasu to řekla Radka Müllerová.

"Intenzivně jsme v Japonsku žili šest let. Dva roky v letech 1997 až 1999 a poté čtyři roky 2012 až 2016 už společně s našimi dětmi," uvedla Müllerová. První cesta vedla na severovýchod Honšú, kde pár budoval sklářskou dílnu. Další pobyt se uskutečnil také díky práci, tehdy Müller působil v ateliéru broušeného skla na jedné z místních vysokých škol. "Manžel končil na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová) v roce 1997 a do ateliéru skla zavítala Japonka, která hledala mladého sklářského umělce, který by byl schopen naučit sklářské techniky a postavit sklářskou dílnu," řekla Müllerová. Práce podle ní obnášela vybudování ateliérů a dílen pro zaměstnané Japonce, kteří do nich po práci chodili relaxovat. "Naším úkolem tam bylo ukazovat tradiční sklářskou kulturu," uvedla vystavovatelka. Kromě sklářských dílen podle ní v komplexu vznikly i řezbářské či keramické dílny.

První cesta do země vycházejícího slunce byla krutá i zajímavá a inspirativní zároveň, uvedla Müllerová. "Tam se právě zrodila ta první láska," vzpomíná vystavovatelka. Manžele okouzlila také příroda a jako umělce i tradiční japonská kultura, kterou je protkaná celá výstava. "Protože jsme v prostoru jízdárny, tak jsme vybrali jako ústřední motiv fotografii z jedné slavnosti v Tojamě," řekla. Jde o záběr z vítání jara, kde jsou vyobrazeni lukostřelci na koních. "Když se strefí do terče a zasáhnou střed, tak to znamená, že bude dobrá úroda, a Japonci se na dobrou úrodu rýže těší," řekla vystavovatelka, která situaci zachytila.

Mezi dalšími vystavenými předměty jsou autorská díla Müllerových, například skleněné plastiky a tradiční tušové malby. K vidění jsou i školní potřeby, tradiční japonské oděvy a keramika. V části jízdárny jsou plyšoví medvídci rilakkuma, které zapůjčila dcera Müllerových. Postavu navrhla japonská designérka Aki Kondó, která si přála psa, ale neměla na něj čas. Proto vytvořila medvídka, jehož název v překladu znamená relaxační medvěd. "Já si myslím, že my jsme tam do sebe vstřebali jak tradiční kulturu, tak díky dětem i svět pop kultury," dodala Müllerová.