Jít se Slavií do Ligy mistrů by bylo nejvíc, ví Souček

Olomouc - Jednou z největších slavistických jistot skvělé sezony byl Tomáš Souček. V dnešním finále MOL Cupu vzal na svá bedra tíhu pokutového kopu, který bezpečně proměnil, čímž vydláždil Slavii cestu k zisku double.

"Musím to někam zaťukat," hledal za sebou v mixzóně pevnou plochu, aby zdůraznil stoprocentní proměňování pokutových kopů. "Dnes to byla složitá penalta, za brankou byl kotel fanoušků Baníku. Počkal jsem si na pohyb gólmana a pak vystřelil. Jsem moc rád, že jsem mohl takhle svému týmu pomoci," řekl k penaltě, nařízené za kontakt Procházky s Ngadeuem.

Jako hrdina se ale vytáhlý záložník v žádném případě necítí. "To vůbec nechci říkat. Jsem vždycky rád, že mohu týmu pomoct, a že to vyšlo na mě, tak to vyšlo. Ale pak dal ještě 'Maso' gól a uklidnil nás," pochválil spoluhráče Masopusta, který výhru a pohárový triumf pojistil.

Podle Součka si celý tým zaslouží obdiv nejen za dnešní výhru, ale i za celou sezonu. "To bylo něco fantastického a zapíše se to do dějin Slavie," uvedl. "I v Evropě se nám podařily skvělé věci, ale je to za námi a musíme se soustředit na další sezonu," myslí Souček už dopředu.

Prvním cílem bude podle něj postoupit do Ligy mistrů. "Je to obrovská čest hrát o Ligu mistrů," váží si prestiže milionářské soutěže. Ale i on vnímá, že je jedním z nejsledovanějších hráčů Slavie a že by mohl v létě z klubu odejít. "Jsem teď ve Slavii, a když s ní půjdu do Ligy mistrů, tak to bude nejvíc, čeho s ní mohu dosáhnout. Nic ale není vyřízené, tak uvidím, co bude příští sezonu," nechtěl spekulovat o možné změně dresu.

Titul Slavia lehce oslavila při cestě vlakem z Ostravy, dnes v noci ji čeká podobná pouť po kolejích z Olomouce. "Jsme rozumní, jsme profíci a ukočírovali jsme to. Dnes si dáme znova pár piv, ale zase s rozumem a pak se soustředíme na neděli. Oslavy budou až potom," plánuje Souček.

Za sebe i za tým slibuje, že proti Spartě v posledním kole ligové nadstavby nic nevypustí. "Bude to mít náboj, je to přece derby. A zvednout mistrovský pohár před rivalem je velká čest," usmívá se.

Slavia se stala suverénem sezony. "Od pátého kola jsme vedli ligu, jeli jsme naplno i na mezinárodní scéně. Každý hráč pracoval za každého, nehráli jsme si na žádné individuality. To dělá tým. Máme ho teď skvěle složený a to dělá úspěch," řekl Souček.

Masopust dal gól a vyhrál domácí pohár na čtvrtý pokus

V červených dresech se zlatým nápisem Mistři slavili v Olomouci hráči Slavie jeden ze svých největších úspěchů novodobé historie, poté co k mistrovskému titulu, který získali v neděli, přidali prvenství v domácím poháru MOL Cupu. Jedním z nejšťastnějších hráčů v dresu Slavie byl Lukáš Masopust, který se na čtvrtý pokus konečně dočkal výhry v druhé nejvýznamnější domácí soutěži.

"Čekal jsem na to pět let, než to vyhraju," smál se do nastavených mikrofonů. "Dnes to bylo navíc sladké," přidal. V předchozích sezonách neuspěl třikrát v dresu Jablonce, odkud v zimě přestoupil do Edenu.

Slavia ve finále porazila 2:0 Baník, s kterým se střetla tři dny po ligovém duelu, v němž potvrdila zisk titulu. "Dnes musel někdo vyhrát a to ovlivnilo taktiku," odpověděl Masopust na otázku, v čem to bylo dnes jiné oproti neděli.

Klíčovým momentem byla situace v závěru půle, kdy sudí pískl penaltu ve prospěch Slavie. "Hodně to ovlivnila, pomohla nám ke klidu, ale my bychom dali první gól i bez ní," věřil slávistický záložník. "Baník musel do druhé půle otevřít hru a to byla voda na náš mlýn. V první půli nebylo hřiště moc pokropené, to hrálo velkou roli. Po přestávce to už bylo o moc lepší, to už balón víc jezdil a mohli jsme chodit do otevřené obrany," popsal.

Právě brejk po přihrávce Krále proměnil Masopust ve druhý gól pohárového finále. "Na předchozí finálové krachy jsem vůbec nemyslel," podotkl s úsměvem záložník Slavie.

Finále poháru se hrálo za chladného květnového počasí, ale ve vynikající atmosféře. "V Edenu bývá taky skvělá, ale tady se o ni přičinili fanoušci obou táborů. Bylo to neskutečný, v zápalu boje se to nedá úplně vnímat, ale bylo to cítit," řekl.

Slavia může po dnešku dělat inventuru po skvělé sezoně. Získala dvě domácí trofeje, hrála čtvrtfinále Evropské ligy. "Mohli jsme v Evropské lize dojít dál," hledal na oko rezervy Masopust, ale pak vážně přidal: "Až čas ukáže, jak to je cenná sezona."

V neděli za ní napíše Slavia definitivní tečku v derby se Spartou. Na čtvrtek a pátek dal ale hráčům trenér Trpišovský volno. "Snad si ho zasloužíme. Dnes po cestě domů asi nějaký pivo padne, ale v neděli chceme zápas zase zvládnout," dodal Masopust.