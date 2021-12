Jislová skončila v závodu SP s hromadným startem pátá, Davidová osmá

Le Grand-Bornand (Francie) - Biatlonistka Jessica Jislová útočila při své premiéře v závodu s hromadným startem na stupně vítězů. Česká reprezentantka ve francouzském Le Grand-Bornand jediná střílela přesně, chvilku i vedla a nakonec dojela do cíle pátá, což je její nejlepší výsledek ve Světovém poháru. Markéta Davidová skončila osmá. Zvítězila Švédka Elvira Öbergová.

"Musím říct, že se mi jelo strašně, proto jsem se snažila co nejvíc pomoct střelbou a to vyšlo úplně skvěle. Jsem šťastná. Super, prostě," slzela Jislová štěstím v rozhovoru v České televizi. "Trošku mrzí, že jsem neměla víc sil, abych mohla bojovat o lepší pozici, ale to bude třeba příště."

Jislová startovala s jednadvacítkou a po první položce jela sedmnáctá, po druhé devátá a po třetí sedmá. Přesně odstřílela i závěrečnou položku vstoje a do posledního okruhu vyjížděla první před Öbergovou. Letos nejrychleji běhající Švédka se ale kolem české soupeřky rychle prohnala.

Jislová ještě chvilku vydržela na druhém místě, ale v posledním delším stoupání se před ni dostaly domácí Julia Simonová s Ruskou Kristinou Rezcovovou a o chvilku později také Italka Dorothea Wiererová. Jislová se za nimi snažila jet a za medailí zaostala o necelé dvě vteřiny.

Davidová, která nejela stíhačku, chybovala dvakrát, na jedno trestné kolo musela po druhé a třetí zastávce, ale držela se těsně za desítkou. "Bylo to moje chyby, mrzí mě rána vleže. Dneska to bylo blízko," řekla Davidová, která závěrečnou položku zvládla a skončila osmá.

Öbergová zvítězila před Simonovou a Rezcovovou. Norka Marte Röiselandová skončila za Jislovou šestá a dál drží před Öbergovou žluté číslo vedoucí závodnice sezony.

Závody s hromadným startem:

Ženy (12,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 35:21,7 (2 tr. okruhy), 2. Simonová (Fr.) -10,7 (2), 3. Rezcovová (Rus.) -12,1 (2), 4. Wiererová (It.) -13,3 (1), 5. Jislová (ČR) -13,9 (0), 6. Röiselandová (Nor.) -19,3 (2), 7. Nigmatullinová (Rus.) -28,2 (1), 8. Davidová (ČR) -30,1 (2), 9. Hauserová (Rak.) -31,1 (1), 10. H. Öbergová (Švéd.) -40,4 (4).

Pořadí SP (po 9 z 22 závodů): 1. Röiselandová 417, 2. E. Öbergová 387, 3. Alimbekavová (Běl.) 327, 4. Hauserová 321, 5. Solová (Běl.) 320, 6. H. Öbergová 318, ...11. Davidová 227, 21. Jislová 157, 48. Puskarčíková 30, 58. Charvátová 21, 69. Vinklárková (všechny ČR) 12.