Jislová byla 14. a Davidová 17. v posledním závodu SP před OH

Anterselva (Itálie) - Biatlonistka Jessica Jislová v dnešním závodu s hromadným startem na Světovém poháru v Anterselvě ani jednou nechybovala na střelnici, ale vinou pomalejšího běhu skončila v posledním měření sil před olympijskými hrami v Pekingu čtrnáctá. Druhá Češka na startu Markéta Davidová musela na čtyři trestná kola, přesto doběhla jen o tři místa za ní.

Poprvé v sezoně zvítězila Italka Dorothea Wiererová. Druhá byla Běloruska Dzinara Alimbekavová a třetí Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová.

Jislová jako jedna z pouhých dvou startujících z třiceti trefila všech dvacet terčů, navíc v pátém nejrychlejším času. Celou dobu se držela těsně za desítkou, ale patřila k nejpomalejším závodnicím na trati. Po poslední střelbě vybíhala do posledního okruhu jedenáctá, ale o tři místa se propadla.

"Od začátku jsem bojovala s lyžema a věděla jsem, že jakmile zaváhám na střelnici, tak proti holkám nemám šanci. Budeme to muset probrat. Až tak špatně jsem se necítila, ale nemohla jsem to využít. Čtrnácté místo je ale pořád slušný výsledek," řekla Jislová v České televizi.

Davidová jela jedno trestné kolo po první a poslední položce a dvě po třetí. Většinou naopak vylepšovala svoji pozici v běžecké části. "Byl to těžký závod a hlavně na střelnici. Poslední položka mě štve, protože mi nevystřelila třetí rána. Kdyby vystřelila, tak by to byla nula," řekla Davidová.

Světový pohár bude pokračovat až začátkem března ve finském Kontiolahti. V únoru bude pozornost upřena do Pekingu na zimní olympijské hry.

Ženy - závod s hromadným startem (15 km): 1. Wiererová (It.) 34:58,7 (2 tr. okruhy), 2. Alimbekavová (Běl.) -3,7 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -11,6 (1), 4. Rezcovová (Rus.) -22,8 (2), 5. Braisazová-Bouchetová (Fr.) -24,8 (4), 6. Eckhoffová (Nor.) -28,0 (2), 7. Voigtová (Něm.) -35,8 (0), 8. Nigmatullinová (Rus.) -42,5 (1), 9. Stremousová (Mold.) -49,6 (2), 10. Simonová (Fr.) -1:03,4 (3), ...14. Jislová -1:22,8 (0), 17. Davidová (obě ČR) -1:32,6 (4).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. Röiselandová (Nor.) 651, 2. Alimbekavová 589, 3. E. Öbergová (Švéd.) 563, 4. Hauserová (Rak.) 487, 5. H. Öbergová (Švéd.) 482, 6. Wiererová 430, ...11. Davidová 396, 19. Jislová 269, 63. Puskarčíková 30, 68. Charvátová 23, 83. Voborníková 12, 84. Vinklárková (ČR) 12.