Jiřina Bohdalová v knize bilancuje svůj herecký i soukromý život

Praha - V knize Můj život mezi slzami a smíchem, kterou napsala s publicistou Jiřím Janouškem, Jiřina Bohdalová bilancuje svůj herecký i soukromý život. Nevyhýbá se ani citlivým tématům, jakým jsou například okolnosti soudního rozhodnutí provést výmaz jejího jména ze seznamů spolupracovníků StB. V nakladatelství Práh vyjde kniha 21. října v rámci 10. ročníku akce Knihománie.

Publikace je součástí blížících se narozenin herečky, která 3. května příštího roku oslaví devadesátiny. K datu hereččina jubilea by se mělo vztahovat více poct včetně divadelní benefice a dokumentu režiséra Jiřího Stracha z produkce České televize.

"Brzo mi bude devadesát a takový věk nepřináší moc výhod. Jednu však má - už si nepotřebujete nic namlouvat, nemusíte nic tajit, ani se ohlížet na to, co tomu kdo řekne," uvedla ke knize Bohdalová.

Majitelka mnoha hereckých ocenění v ní mimo jiné vzpomíná na předčasný porod své dcery Simony, která přišla na svět jen pár hodin po odchodu ze soudní síně, kde odsoudili jejího otce na 15 let za vlastizradu. Píše o začátcích slavné konferenciérské dvojice s Vladimírem Dvořákem i o několika humorných setkáních s prezidentem Antonínem Novotným, který byl jejím obdivovatelem. Také popisuje náročné natáčení filmu Ucho, v němž se svým nastávajícím manželem Radkem Brzobohatým hráli hlavní role. Film byl hned po dokončení v roce 1969 zakázán a do kin se dostal až za 20 let. Nechybí ani vyprávění o její smuteční řeči při loňském posledním rozloučení s Karlem Gottem.

"Můj život mezi slzami a smíchem je výstižný název, protože v knize vyprávím o líci i rubu mé životní dráhy, ve které herecké úspěchy provázely soukromé prohry a časům na výsluní předcházela doba v nemilosti po uvěznění otce, kdy přišla na svět Simona. Vzpomínám, v čem všem mi pomohl Jan Werich, jak se zrodila naše moderátorská dvojice s Vladimírem Dvořákem, na herecká partnerství s Vladimírem Menšíkem a Milošem Kopeckým, na manželství s Radkem Brzobohatým. Chtěla jsem se ohlédnout za svou hereckou dráhou i soukromým životem dřív než bude pozdě," uvedla Bohdalová.

V závěru knihy s mnoha fotografiemi z osobního archivu Bohdalová přemýšlí o stáří herce a inscenaci Gin Game, ve které na jevišti Divadla Na Jezerce hraje s Milanem Kňažkem. "Rozhodla jsem se, že je to moje poslední divadelní role. Skončím proto tuhle životní inventuru myšlenkou na mé dva vnuky. Už nepočítám, kolik je mi let, ale plánuji si život podle toho, čeho bych se ráda dočkala v jejich životech. Školu i taneční máme za sebou, na řadě jsou svatby a pravnoučata. Prý je to projev pozitivního myšlení a to já mám. Pozitivně si představuji i svůj odchod. Bude to uprostřed vyprávění nějaké zábavné historky. Než dojdu k pointě, sekne to se mnou. Dovyprávím to někde tam nahoře. Ti, kteří tam taky dorazí, o nic nepřijdou," napsala.

Jiřina Bohdalová jako herečka debutovala v šesti letech v roce 1937 v němém filmu Pižla a Žižla na cestách. V roce 1985 byla jmenována zasloužilou umělkyní, je držitelkou dvou Českých lvů za hlavní role ve filmech Nesmrtelná teta a Fany, desetkrát zvítězila v anketě TýTý, kde byla také uvedena do Dvorany slávy. V roce 2010 převzala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra a o tři roky ji prezident Miloš Zeman udělil Medaili Za zásluhy.