Jiříček si otevřel střelecké konto v NHL, prosadil se také Pastrňák

New York - Český hokejový obránce David Jiříček svým prvním gólem v NHL pomohl Columbusu k vítězství 5:3 nad NY Rangers. Prosadil se také útočník David Pastrňák, který gólem a nahrávkou řídil výhru Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Gólman Petr Mrázek v brance Chicaga naskočil podruhé v sezoně, prohru 2:3 na ledě Montrealu ale neodvrátil.

Fotogalerie

Jiříček, jenž se k prvnímu týmu Blue Jackets připojil po zranění elitního beka Zacha Werenského, se střelecky se prosadil hned ve svém prvním zápase v sezoně. Devatenáctiletý český zadák ve 34. minutě dostal prostor na pravém kruhu, převzal nahrávku Patrika Laineho a vydařenou ranou na bližší tyč zvýšil na 4:1 pro Blue Jackets.

"Od Patrika to byla skvělá akce. Výborně přidržel puk a našel mě úplně volného. Já viděl, že před brankou je trochu rušno, tak jsem to zkusil. Jsem rád, že to tam padlo zrovna před našimi fanoušky," řekl Jiříček.

Vicemistr světa do dvaceti let ve svém pátém zápase v NHL zaznamenal první bod. "Nejprve jsem byl trochu nervózní, přeci jen to byl můj první letošní start za Blue Jackets. Nebylo to jednoduché, ale myslím, že jsem to zvládl docela dobře. Teď bych rád v podobných výkonech pokračoval i dál," přál si.

Talentovaný český obránce se v duelu prosadil jako druhý hráč Blue Jackets. Minutu před jeho brankou totiž uzavřel druhý hattrick v kariéře Boone Jenner. "Je zvláštní vidět fanoušky v takové euforii po mém gólu. Jsem rád, že se mi povedlo hattrick vstřelit. Je to fajn pocit," uvedl třicetiletý útočník.

Rangers ve třetí části snížili na 2:4, Columbus ale zásluhou Justina Danfortha odskočil opět na rozdíl tří branek a závěr zápasu si i přes třetí inkasovaný gól pohlídal. První výhru na lavičce týmu v NHL oslavil trenér Pascal Vincent, který Blue Jackets převzal 17. září po odstoupení Mikea Babcocka.

Filip Chytil v dresu newyorského celku odehrál smolný duel. V šesté minutě mu nebyl uznán gól na 2:0 a zápas zakončil se třemi zápornými body ve statistice plus/minus.

Pastrňák hon za další šedesátigólovou sezonou odstartoval výborně. Rodák z Havířova se střelecky prosadil i ve druhém zápase a přispěl ke druhému vítězství. Proti Nashvillu sice Bruins rychle prohrávali, zásluhou Jamese van Riemsdyka a Pastrňáka ale skóre otočili a ve třetí části dokázali odpovědět i na vyrovnávací gól Coltona Sissonse.

Český kanonýr dal třetí branku v sezoně ve 35. minutě, kdy nekompromisní ranou do pravého horního rohu branky Juuseho Sarose proměnil trestné střílení, které v úniku sám vybojoval. "Je to trošku jiný způsob střely, než který používám obvykle. V létě jsem pracoval na tom, abych byl v zakončení variabilnější," vysvětlil neobvyklý nájezd Pastrňák.

Ve třetí části se zapojil také do akce před vítěznou brankou Van Riemsdyka. Americký útočník se prosadil podruhé v zápase a po přesunu z Philadelphie si otevřel střelecké konto v dresu Bruins.

"Máme v týmu několik skvělých hráčů, se kterými je radost hrát. Kluci v každém zápase vymyslí spoustu zajímavých příležitostí a já jsem tu od toho, abych je z bezprostřední blízkosti branky zakončoval," přiblížil svou roli v týmu Van Riemsdyk.

Mrázek do sezony vstoupil skvělým výkonem proti Pittsburghu. V zápase s Penguins pomohl Chicagu k výhře 38 zákroky. I ve druhém startu čelil více než třiceti střeleckým pokusům, na ledě Montrealu ale jeho 33 zásahů na výhru nestačilo. Blackhawks prohráli podruhé za sebou, hvězdný talent Connor Bedard v jejich dresu bodoval i ve třetím zápase premiérové sezony v NHL.

Vítězně ze zápasu neodešli ani Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta, jejichž San Jose podlehlo Coloradu 1:2 po samostatných nájezdech. Sharks po brance Thomase Bordeleaua vedli, minutu a 26 sekund před koncem základní hrací doby ale srovnal Cale Makar a v nájezdech rozhodl o výhře Avalanche Mikko Rantanen.

Gólman Sharks Mackenzie Blackwood inkasoval jedinou branku z 52 střel a dlouho držel naděje na výhru. Hertl se Zadinou v elitním útoku San Jose odehráli přes 20 minut. Rutta ve třetím obranném páru jich na ledě strávil dokonce více než 25.

Do samostatných nájezdů za stavu 1:1 došel i zápas St. Louis - Seattle. Domácí Blues s Jakubem Vránou v sestavě rozstřel zvládli lépe a vyhráli poprvé v sezoně. Rozhodující trefu obstaral ve třetí sérii Robert Thomas. Vrána v zápase za 14 minut nebodoval.

Nájezdy rozhodly rovněž přestřelku mezi Los Angeles a Carolinou. Kings v zápase prohrávali 1:4 a 2:5, i díky dvěma trefám kapitána Anžeho Kopitara nakonec srovnali a ze zápasu si odnesli alespoň bod za porážku 5:6 po samostatných nájezdech. Martin Nečas přispěl k výhře Caroliny jedním proměněným nájezdem.

Jedenáct branek padlo v zápase Toronta s Minnesotou. Domácí Maple Leafs přestříleli Wild 7:4 a vyhráli i druhý zápas v ročníku. Hattrickem se na tom podílel Auston Matthews, dva góly a asistenci zaznamenal William Nylander. Český centr David Kämpf odehrál za kanadský celek téměř 12 minut, na první bod v sezoně ale stále čeká.

V sobotním programu uspěli také hokejisté Vancouveru. Canucks porazili Edmonton 4:3 a zvládli i druhý souboj s Oilers v sezoně. Filip Hronek odehrál téměř 26 minut a zakončil zápas s jedním kladným bodem ve statistice plus minus.

První ligový start za Anaheim má za sebou obránce Radko Gudas. Český bek v souboji s úřadujícím šampiony z Vegas odehrál za Ducks 18 a půl minuty, prohru 1:4 ale neodvrátil. Vítězství Golden Knights řídil autor gólu a dvou asistencí Chandler Stephenson.

Statistika sobotních zápasů NHL:

Ottawa - Philadelphia 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 3. a 11. Chychrun, 40. a 42. B. Tkachuk, 37. Sanderson - 17. Konecny, 37. York. Střely na branku: 31:21. Diváci: 20.011. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. B. Tkachuk, 3. Sanderson (všichni Ottawa).

Winnipeg - Florida 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Branky: 21. a 59. Connor, 4. Scheifele, 29. M. Barron, 30. DeMelo, 55. Appleton - 21. a 58. Rodrigues, 18. Reinhart, 57. Verhaeghe. Střely na branku: 35:33. Diváci: 13.410. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Rodrigues (Florida).

Boston - Nashville 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 15. a 43. J. van Riemsdyk (na druhou Pastrňák), 35. z trestného střílení Pastrňák - 4. a 37. Sissons. Střely na branku: 32:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Toronto - Minnesota 7:4 (3:1, 1:2, 3:1)

Branky: 11., 13. a 51. Matthews, 20. a 53. Nylander, 24. Bertuzzi, 50. Järnkrok - 10. Hartman, 25. Boldy, 30. Rossi, 58. Duhaime. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.903. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Nylander, 3. Järnkrok (všichni Toronto).

Montreal - Chicago 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky: 24. Caufield, 28. Pearson, 38. Monahan - 41. a 59. T. Johnson. Střely na branku: 36:30. Petr Mrázek odchytal za Chicago 58 minut a 6 sekund, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Monahan, 2. Guhle, 3. Caufield (všichni Montreal).

Detroit - Tampa Bay 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky: 15. a 45. DeBrincat, 6. Sprong, 23. Raymond, 36. Compher, 60. Seider - 10. a 31. Stamkos, 13. Hagel, 50. Hedman. Střely na branku: 42:25. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Detroit), 2. Stamkos (Tampa Bay), 3. Larkin (Detroit).

Pittsburgh - Calgary 5:2 (0:0, 0:1, 5:1)

Branky: 41. a 60. Rust, 41. R. Smith, 46. Guentzel, 55. Malkin - 39. Coronato, 57. Huberdeau. Střely na branku: 30:36. Diváci: 17.635. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Malkin, 3. Nedeljkovic (všichni Pittsburgh).

Columbus - NY Rangers 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Branky: 10., 18. a 33. Jenner, 34. Jiříček, 56. Danforth - 1. E. Gustafsson, 51. Cuylle, 60. Kreider. Střely na branku: 21:42. Diváci: 16.520. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Gaudreau, 3. Jiříček (všichni Columbus).

NY Islanders - Buffalo 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky: 6. Nelson, 19. Palmieri, 54. Cizikas - 25. Greenway, 43. Mittelstadt. Střely na branku: 29:28. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Cizikas (oba NY Islanders), 3. Benson (Buffalo).

Los Angeles - Carolina 5:6 po sam. nájezdech (1:3, 2:2, 2:0 - 0:0)

Branky: 26. a 59. Kopitar, 19. Doughty, 34. Moore, 52. Gavrikov - 5. Burns, 7. S. Aho, 14. Kotkaniemi, 24. Lemieux, 31. Teräväinen, rozhodující sam. nájezd Martinook. Střely na branku: 30:19. Diváci: 17.517. Hvězdy zápasu: 1. S. Aho (Carolina), 2. Kopitar, 3. Gavrikov (oba Los Angeles)

St. Louis - Seattle 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 28. Kyrou, rozhodující sam. nájezd R. Thomas - 21. Schwartz. Střely na branku: 26:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington (St. Louis), 2. Daccord (Seattle), 3. R. Thomas (St. Louis).

Edmonton - Vancouver 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Branky: 1. Draisaitl, 22. McDavid, 30. Nugent-Hopkins - 10. Kuzmenko, 18. Höglander, 23. Studnicka, 43. Lafferty. Střely na branku: 40:16. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Lafferty, 2. DeSmith (oba Vancouver), 3. Nugent-Hopkins (Edmonton).

Vegas - Anaheim 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 20. Eichel, 36. Stephenson, 47. Theodore, 58. Röndbjerg - 47. McTavish. Střely na branku: 38:23. Diváci: 18.033. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Eichel, 3. Theodore (všichni Vegas).

San Jose - Colorado 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. Bordeleau - 59. Makar, rozhodující sam. nájezd Rantanen. Střely na branku: 21:52. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood (San Jose), 2. Makar (Colorado), 3. Bordeleau (San Jose).

Kanadské bodování NHL:

1. Matthews (Toronto) 2 6 (6+0) 2. Malkin (Pittsburgh) 3 6 (2+4) 3. E. Pettersson (Vancouver) 2 6 (1+5) 4. Guentzel (Pittsburgh) 3 6 (1+5) 5. Boeser (Vancouver) 2 5 (4+1) 6. W. Nylander (Toronto) 2 5 (3+2) 7. J. Hughes (New Jersey) 2 5 (2+3) 8. Stephenson (Vegas) 3 5 (2+3) 9. Tavares (Toronto) 2 5 (0+5) 10. Pastrňák (Boston) 2 4 (3+1) DeBrincat (Detroit) 2 4 (3+1) Connor (Winnipeg) 2 4 (3+1) Jenner (Columbus) 2 4 (3+1) Konecny (Philadelphia) 2 4 (3+1) Kreider (NY Rangers) 2 4 (3+1) 107. Hronek (Vancouver) 2 2 (0+2) 135. D. Jiříček (Columbus) 1 1 (1+0) 145. Zadina (San Jose) 2 1 (1+0)