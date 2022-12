Jiříček se připojil k hokejové dvacítce, do dějiště MS ale dorazil bez výstroje

Halifax (Kanada) - Obránce David Jiříček se po velkých problémech s dopravou připojil k české hokejové dvacítce, kterou v noci na úterý čeká v Halifaxu vstup do turnaje mistrovství světa. Šestému hráči letošního draftu NHL však do dějiště šampionátu nedorazila výstroj a i s ohledem na komplikované cestování není zatím jisté, zda bude v sestavě. Rozhodnutí padne po dnešním rozbruslení. Duel proti domácí Kanadě začne v 0:30 SEČ.

"Ta cesta byla opravdu celkem složitá. Měl jsem letět 23. prosince, ale ten let do Toronta jsem měl zrušený takže jsem letěl až 24. prosince, ale bylo to zpožděné asi osm hodin, čímž jsem zmeškal spoj do Halifaxu. Takže jsem zůstal v Torontu, kde se mi ztratil bágl, na který ještě pořád čekáme. Přespal jsem tam a druhý den jsem letěl do Montrealu a z Montrealu do Halifaxu. Teď už jsem tady," popsal Jiříček v nahrávce pro média po náročné cestě.

Na vině byly špatné povětrnostní podmínky v Severní Americe, kterou sužují zimní bouře a přívaly sněhu. "Řešil jsem vše s naším manažerem Otou Černým, nějaké přebookování letenek jsem vyřizoval s Columbusem, případně i generálním manažerem Clevelandu," přiblížil Jiříček komunikaci s juniorskou reprezentací, ale i kluby, jejichž dres v zámoří obléká.

Za Columbus, který si ho při draftu vybral, stihl devatenáctiletý talent už i první dva starty v NHL, jinak ale nabírá zkušenosti se zámořským hokejem na farmě v Clevelandu v AHL. Za Monsters si v 19 startech připsal 20 bodů díky pěti gólům a 15 asistencím. "Máme teď nějakou sérii porážek, takže nálada v Clevelandu nebyla úplně ideální, ale doufám, že po Vánocích se to zvedne. Máme však dobré přesilovky, z čehož já bodově těžím," pochvaloval si Jiříček.

Za posledních pět vystoupení nastřádal vynikajících devět bodů. Dost možná i proto se s ním v Clevelandu neradi loučili. "To bylo také docela zajímavé. Měli jsme hrát 22. a 23. prosince dva zápasy po sobě, jeden doma a druhý venku, ale po rozbruslení před tím prvním zápasem mi nakonec řekli, že můžu letět a ten další zápas nemusím hrát. Ten druhý zápas pak dokonce zrušili kvůli počasí, ale i když jsem mohl letět dřív, tak to stejně nevyšlo, abych brzy dorazil sem," mrzelo Jiříčka.

Za českými spoluhráči se těšil. "Na to se těším nejvíc - na tu partu. Hraju teď první rok v zahraničí bez toho českého humoru a všeho okolo, takže jsem se na kluky těšil hrozně moc," řekl Jiříček

Věří, že v českém týmu je síla, aby se - podobně jako v srpnu na předchozím odloženém MS - pral o medaile. "Musíme mít týmového ducha, hrát jako tým a jít zápas od zápasu, i když je to klišé. Myslím, že právě tak k tomu ale musíme přistupovat. A začíná to od toho utkání s Kanadou," zdůraznil Jiříček, jenž však očekává zcela jiné kulisy šampionátu. "Co bylo v létě, to bylo v létě. Bude to úplně jiný turnaj. Teď běží sezona a jsme rozehraní, v létě to bylo naopak," uvedl Jiříček.

Zda bude hrát proti Kanadě zatím nevěděl. "Chtěl bych nastoupit, ale je to samozřejmě na trenérech. Uvidíme, jak se budu já sám cítit po rozbruslení. Řeknu si k tomu něco já, něco trenéři, ale bude to na nich. Rád bych v tuhle chvíli řekl, že jsem připravený a v pohodě na ten první zápas, ale nechci lhát. Ta cesta nebyla úplně příjemná. Z 24. na 25. prosince jsem spal jen čtyři hodiny, když jsem musel v Torontu čekat na zavazadla, která stejně nepřišla. Udělám ale naprosté maximum, abych se na zápas připravil," ujistil Jiříček.