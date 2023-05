Jiříček chce po zranění boku hrát co nejvíce a bojovat o nominaci na MS

Brno - Hokejový obránce David Jiříček věří, že je po zranění boku z duelu ve Vídni proti Rakousku z minulého čtvrtka připravený naplno zasáhnout do víkendových zápasů Českých her v Brně proti Švédsku a Švýcarsku a přesvědčit kouče Kariho Jalonena o svých kvalitách před závěrečnou nominací na mistrovství světa. Devatenáctiletý talent Columbusu a majitel bronzu z loňského šampionátu ve Finsku už po doléčení pochroumaného místa piloval i souhru v elitní přesilovkové formaci.

Věří, že následky krosčeku soupeře z duelu ve Vídni už jej nebudou limitovat. "Dneska to šlo na sto procent, tak doufám, že budu zítra připravený do zápasu," řekl novinářům Jiříček, který se zapojil opět do tréninku s týmem v úterý, ale čtvrteční úvodní duel Českých her s Finskem (1:2 v prodloužení) vynechal. "Chtělo to tomu dát nějaký čas. Doufám, že ho bylo dost, jsem ready."

Netušil, jestli je v Jalonenových plánech na oba víkendové zápasy. "Já ale doufám. Chci hrát hodně, musím si to vybojovat. Teď jsem připravený na zítřejší zápas," podotkl Jiříček, který se loni dostal do kádru na MS, přestože byl od prosincového poranění vazů v levém koleně tři měsíce mimo hru a potom se hned zařadil do přípravy národního týmu.

Následně stihl po draftu, kde si jej vybral Columbusu jako šestku, odložené mistrovství světa dvacítek v Edmontonu, debut v NHL a další juniorský světový šampionát v Halifaxu, kde získal stříbro. Po zranění ve Vídni měl ale o další velký turnaj trochu strach. "Upřímně jsem se trošku bál. Na začátku to bolelo dost, ale kluci mě tady dali do kupy, za to jim patří velký dík a budeme makat dál," děkoval realizačnímu týmu.

Cítí stále, že mezi současnými jedenácti obránci v kádru se může o předpokládanou osmičku účastníků poprat. "Znám úroveň evropských lig, je to tady výběr toho nejlepšího z Česka, Evropy a zámoří, takže takhle to tady samozřejmě je. Určitě nikdo nic jisté nemá," podotkl Jiříček.

Je rád, že dostává možnost v první přesilovkové formaci. "Jsem rád, že si to můžu vyzkoušet s takovými hráči a doufám, že se prosadíme," prohlásil odchovanec Klatov a bývalý hráč Plzně. Proti Finsku Češi z pěti přesilovek neproměnili žádnou a ladí složení speciální formace pro šampionát. "Šance byly. Škoda, že to tam nepadalo, a doufám, že se šetříme na důležitější zápasy. Do mistrovství není zase tolik času, bude do zápasu cestování, takže už se musíme připravovat teď."

Z hlediště si ve čtvrtek užil atmosféru v brněnské Winning Group Areně. "Přišli diváci, miluju hrát za nároďak doma. Lidi fandí, což je super," uvedl Jiříček a litoval, že spoluhráči po obratu s Finy na 2:1 v závěru duel ztratili. "Byl to vyrovnaný souboj. Myslím, že jsme ve třetí třetině hráli dost dobře, takže to byla velká škoda, že jsme to neurvali do vítězného konce. Ale lepší, když se to stane teď, než na mistrovství," dodal Jiříček.