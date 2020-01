Jiří Zimola rezignoval na pozici jihočeského předsedy ČSSD

České Budějovice - Jiří Zimola dnes rezignoval na pozici krajského předsedy ČSSD. Na zasedání krajského předsednictva rezignovali i dva místopředsedové Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa. Kandidátku ČSSD pro krajské volby v jižních Čechách povede hejtmanka Ivana Stráská. Řekla to dnes ČTK. Vyjádření Zimoly ČTK zjišťuje, má zatím vypnutý telefon. Předseda ČSSD Jan Hamáček na dotaz ČTK uvedl, že pokud se Zimola takto rozhodl, "zcela jistě pro to má nějaký důvod, a věřím, že ho brzy sdělí."

Hnutí Změna 2020, u jehož založení Zimola byl, půjde do krajských voleb samostatně. Je otevřeno všem, jak nezávislým kandidátům, tak i členům ČSSD, uvedl v dopise, který poslal členům ČSSD, člen hnutí Změna 2020 David Slepička. ČTK má dopis k dispozici. Mrvka dnes ČTK řekl, že hnutí Změna chtělo postavit s ČSSD silnou společnou kandidátku, ale v ČSSD nebyla vůle. S některými lidmi v ČSSD se podle něj nedalo spolupracovat.

"Po poměrně emotivní debatě (na krajském předsednictvu) o hnutí Změna a způsobu, jakým se odehrávala registrace tohoto hnutí, několik lidí z předsednictva vyvodilo svou odpovědnost a rezignovalo," řekla ČTK hejtmanka.

Hnutí Změna 2020 si s dalšími kolegy z ČSSD dal loni zaregistrovat Zimola. Slepička s dalšími členy sociální demokracie z Týna nad Vltavou své členství v ČSSD ukončil k 31. prosinci 2019.

Hejtmanka ČTK řekla, že na dnešním krajském předsednictvu byla všemi hlasy kromě svého nominována, aby vedla kandidátku do krajských voleb. Nominace dostala od pěti jihočeských okresních organizací.

"Ta situace v sociální demokracii v poslední době mě donutila k tomu, abych přehodnotila své rozhodnutí, že už nechci žádnou politickou kariéru. Především ty nominace a zadruhé to, co se dělo kolem sociální demokracie v posledních týdnech a kolem hnutí Změna. Mám tím na mysli neustálé měnění toho, kdo je duchovním otcem, zda je to model Šmarda, nebo model Netolický, nebo jak to bude a že to nebylo projednáváno s okresními organizacemi, ani s těmi krajskými," řekla Stráská.

Mrvka dnes ČTK řekl, že hnutí Změna ho oslovilo ke spolupráci, ale ještě se nerozhodl. Stále je členem ČSSD. Na pozici místopředsedy rezignoval, protože "s některými lidmi se spolupracovat nedá. Nejeví se to jako možné, není o to ani zájem. Platilo, že jsme měli zájem postavit silnou kandidátku (hnutí Změna) společně s ČSSD, která by měla nějaký výsledek ve volbách. Není vůle, a tam, kde není vůle, můžu těžko vykonávat nějakou činnost. Převzal jsem tím i odpovědnost za projekt, který jsme připravovali," řekl Mrvka, jenž je starostou Jindřichova Hradce.

Nové jihočeské vedení si ČSSD zvolí na příští krajské konferenci, řekla dnes ČTK hejtmanka.

ČSSD na jihu Čech krajské volby v roce 2016 vyhrála, získala 22,55 procenta hlasů a 15 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO 2011 s 21,8 procenty a 12 mandáty, třetí ODS, která získala 14,55 procenta hlasů a osm mandátů. Kraji vládne koalice ČSSD, PRO jižní Čechy, Jihočeši 2012 a KDU-ČSL.