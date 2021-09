Jiří Suchý slaví devadesátiny výstavou ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

Vlastní obrazy, plakáty z her i dosud nezveřejněné fotografie doprovázejí výstavu k životnímu jubileu divadelníka, hudebníka, textaře a spoluzakladatele Divadla Na zábradlí a Semafor Jiřího Suchého v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Na snímku z tiskové konference 20. září 2021 k výstavě Devadesátka! No a co? je Jiří Suchý.

Vlastní obrazy, plakáty z her i dosud nezveřejněné fotografie doprovázejí výstavu k životnímu jubileu divadelníka, hudebníka, textaře a spoluzakladatele Divadla Na zábradlí a Semafor Jiřího Suchého v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Na snímku z tiskové konference 20. září 2021 k výstavě Devadesátka! No a co? je Jiří Suchý. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Vlastní obrazy, plakáty z her i dosud nezveřejněné fotografie doprovázejí v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci výstavu k životnímu jubileu divadelníka, hudebníka, textaře a spoluzakladatele Divadla Na zábradlí a Semafor Jiřího Suchého. Jubilant se stal zároveň kurátorem expozice a návštěvníkům v ní nechal nahlédnout i do svých soukromých sbírek. Sám sebe totiž označuje za náhodného sběratele, na výstavě představuje své historické přilby, historické pohlednice či čajové lžičky. Výstava nese název Devadesátka! No a co? a otevřena bude do 24. října.

Fotogalerie

Umělec, který své devadesátiny oslaví 1. října, se výstavy dnes osobně zúčastnil. "Tato výstavka je vlastně ukázka o mém životě. Kromě povolání, která provozuju, velice často o mě píšou, že jsem povoláním sběratel. Z toho já vždy rostu, poněvadž sběratel není pro mě povolání, je to můj koníček. Faktem je, že sbírám vše možné a z těch sbírek jsme udělali tuto výstavku," řekl dnes novinářům Jiří Suchý.

Vystavené kousky, mezi kterými nechybějí například historické promítačky, označil za fragmenty svých sbírek. "Smyslem té výstavy je, že to bude o mě něco vypovídat. To, že hopsám po jevišti a dělám tuto profesi, je známé. Toto je taková odvrácená tvář, protože ty sbírky dělám pro sebe, nikoliv pro publikum. Tentokrát jsem do nich nechal nahlédnout a z každé jsem vyňal pár exemplářů a nabídl je vašim očím," doplnil Suchý. Podotkl, že je sběratelem náhodným - sbírá totiž to, na co narazí. Například z Olomouce si odveze historickou hasičskou přilbu, kterou zde dostal darem.

Výstavu v Handkeho sále doprovázejí fotografie, nechybějí ani rodinné snímky, ale i knihy či plakáty z her. Prostor na výstavě je dán i Jitce Molavcové, která s Jiřím Suchým tvoří desítky let nerozlučnou profesní dvojici. "Sedám vedle Jiřího Suchého již dvaapadesátou sezonu. Popřála bych mu, aby ho síly neopouštěly a abychom pokračovali v těch dalších divadelních sezonách ještě dlouho," řekla dnes Molavcová.

Vlastivědné muzeum v Olomouci připravilo výstavu jako poctu Jiřímu Suchému již potřetí během deseti let. Naposledy to byla výstava před čtyřmi lety, která nesla název Jiří Suchý 85+ a připomínala tak symbolicky nadcházející umělcovy 86. narozeniny. Navazovala přitom na velký výstavní projekt v muzeu v roce 2011, který vznikl k Suchého osmdesátinám.