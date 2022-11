Jiří Stivín neřeší hudební styly, důležitá je podle něho osobnost muzikanta

Praha - Nekonformní flétnista a hráč na další rozličné nástroje Jiří Stivín neřeší hudební styly, důležitější než hraný žánr je podle něho osobnost muzikanta. Během své dosavadní kariéry se věnoval jazzu i dílům autorů renesance či baroka. Nevyhýbal se ani populární hudbě, spolupracoval mimo jiné s Michalem Prokopem, Radimem Hladíkem, Vladimírem Mišíkem nebo Petrem Jandou a jeho kapelou Olympic. "S Petrem Jandou jsme spolu začínali v bigbítové skupině Sputnici, to bylo ještě před Olympikem," řekl Stivín v rozhovoru s ČTK.

"V každém hudebním stylu se najdou osobnosti, které zaujmou. Je mi jedno, o jaký styl se jedná, spíše jde o to, kdo muziku hraje. V každém stylu se najdou lidé, kteří to dělají skutečně dobře," řekl.

Stivín v sobotu velkým koncertem v pražském Rudolfinu připomněl své osmdesáté narozeniny, které připadnou na 23. listopadu. Jedním z hostů byl jedenadevadesátiletý Jiří Suchý, který konstatoval, že Stivín je proti němu mladík. "To mi udělal radost, ale věk se nedá zastavit. Už to není, co to bývalo, ale pořád to zaplaťpánbůh jde. Celkem si připadám, že ještě funguju. V hlavě mám nějaké umělecké plány, ale žádné velké. Spíše takové, že když něco bude, tak fajn, ale nebudu to přehánět," podotkl Stivín.

Své jubileum oslaví Stivín také tradičním koncertem k Poctě sv. Cecílii, který se uskuteční 4. prosince v pražském Lucerna Music Baru. První z těchto koncertů věnovaných patronce muzikantů se konal v roce 1992. Před deseti lety pro tuto příležitost zkomponoval Baladu pro velkorypadlo. "Nic nového letos neuvedu, já se spíše spoléhám na improvizaci, co bude, to bude," řekl.

Vedle hudby je Stivín známý také svým fotografováním. Ve sbírce má mimo jiné přibližně 2000 snímků, na nich se sám vyfotil s různými osobnostmi včetně Václava Havla, Billa Clintona, Antonína Panenky nebo Miloše Formana. "Říká se, že jsem začal se selfie v době, kdy je ještě nikdo nedělal. Štvalo mě, že se stýkám se spoustou zajímavých lidí a nemám z toho fotky. Když začaly být selfie běžnou záležitostí, vykašlal jsem se na to," uvedl. "Když mě to popadne, tak ještě nějaké fotky udělám. Třeba se časem zase dopracuju k nějaké výstavě," dodal.

Hráč snad na všechny druhy dechových nástrojů od flétny po saxofon Stivín s Martinem Kratochvílem založil a vedl skupinu Jazz Q, byl členem SHQ Karla Velebného, následovaly vlastní kapely Stivín & Co, Jazz System a System Tandem s kytaristou Rudolfem Daškem. Později spolupracoval i s Michaelem Kocábem, Ondřejem Soukupem, Gabrielem Jonášem, Kühnovým smíšeným sborem nebo Talichovým kvartetem. Podobně jako jazzem byl okouzlen i klasickou hudbou, jak starou, tak současnou. Mezi světy jazzu a klasiky se pohybuje například se svým ansámblem Collegium Quodlibet.