Jiří Buksa s kapelou Docuku na novém album propojil folklor s Iron Maiden

Praha - Kapela Docuku pocházející z Valašského Meziříčí se na nové nahrávce Do dna otevřela i jiným hudebním stylům než folkloru. Lídr skupiny Jiří Buksa v nových písních propojil dva světy, ve kterých vyrůstal. Na jedné straně poslouchal alba Iron Maiden nebo Pearl Jam a na druhé straně miloval folklorní hudbu. Na nahrávce Do dna tak třeba ve skladbě Pači sa...? s jadrným valašským nářečím rapuje MC Mukas ze skupiny Elektrïck mann. Zatímco předchozí album Kdybych já věděl ... produkovala romská zpěvačka a sbormistryně Ida Kelarová, tentokrát Docuku vsadili na Vítka Rokytu z folkrockové kapely Fleret. Zpěvák a multiinstumentalista Buksa to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Hledali jsme sedmého člověka, který by měl jako Ida právo veta a posunul naši hudbu dál. Největší Vítkův přínos byl v práci s groovem, tepem hudby a rytmem. Díky němu zní naše nová hudba odlehčeněji," uvedl Buksa.

První singl z alba je poctou někdejší kapelové houslistce Jitce Šuranské, která před třemi lety zemřela. Její skladbu Už je dzeň Docuku znovu nahráli s Františkem Černým z kapely Čechomor, která byla jednou z Buksových hudebních inspirací.

"Když jsem hledal muziku, kterou bych dělal, nevěděl jsem, jestli to bude folklor, protože jsem hrával na cimbál, nebo jestli něco jiného, když jsem hrál i na bicí. Moje máma jednou donesla domů elpíčko první Českomoravské hudební nezávislé společnosti, předchůdce Čechomoru, a mně to ukázalo cestu, kudy bych se mohl dát, když se ve mě rvali Iron Maiden s Pearl Jam a na druhou stranu naše cimbálové muziky a balkánská hudba," řekl Buksa.

Název alba Do dna kapela nechápe jen ve smyslu "něco dopít". "Album je o našich životech, láskách a smrti. Odkazujeme i k DNA šroubovici, která vytváří fragmenty, jež všechno nakonec spojí dohromady. Nové písničky jsou tak upřímné, že už snad upřímnější ani být nemohly," podotkl Buksa.

Kapela Docuku na svém kontě dvě nominace na cenu Anděl v kategorii world music a zlatou desku za prodej minulé nahrávky Kdybych já věděl... Nyní chystá videoklip ke skladbě Páči sa...?, jehož režie se ujal Milan Basel.

Hudební formace Docuku vznikla na sklonku roku 2001 díky iniciativě zpěváka a multiinstrumentalisty Buksy. Její název znamená ve valašském nářečí "honem, rychle, svižně" nebo také "dohromady". Za více než dvě desítky let činnosti absolvovali pět stovek koncertů v České republice i zahraničí.