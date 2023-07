Jiří Bubeníček učí tanec v Krumlově, pro festival chystá choreografii na Bolero

Tanečník a choreograf Jiří Bubeníček zahájil 4. července 2023 v Českém Krumlově kurzy pro tanečníky od 14 do 35 let. S některými připraví choreografii pro zahajovací večer Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) v Českém Krumlově.

Český Krumlov - Tanečník a choreograf Jiří Bubeníček zahájil dnes v Českém Krumlově kurzy pro tanečníky od 14 do 35 let. S některými připraví choreografii pro zahajovací večer Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) v Českém Krumlově. Do kurzů se zapojilo 15 zájemců z několika zemí. Bubeníček je bude učit hlavně francouzskou techniku, přijede i Léonore Baulacová z pařížské opery, řekl dnes ČTK Bubeníček. Pro zahájení MHF chystá také choreografii na Ravelovo Bolero.

"Chceme pomáhat mladým talentům. Máme s bráchou a pedagogy moc zkušeností a je čas předat je ostatním. A že se to podařilo tady v Českém Krumlově při spolupráci s festivalem, je nádherné. Jsou tady nádherné prostory. Je to první rok, rozjíždí se to, ale pro mě je to investice do budoucna. Já bych to chtěl dělat každý rok a myslím si, že se to rozkřikne a bude tu narváno," řekl Bubeníček. Kurzy potrvají v původně renesanční jezuitské koleji, kde dnes sídlí hotel Růže, do 14. července.

Přihlásilo se 15 studentek a studentů ze Švédska, Itálie, Ukrajiny, Slovenska, Japonska i ČR. Zažijí klasické tréninky, variace, tanec s partnerem, současný tanec, choreografickou dílnu i semináře. Bubeníčka těší, že přijede i hvězda pařížské opery, tanečnice Léonore Baulacová nebo její kolegyně Eugénie Drionová. "Měl jsem tu čest, že jsem asi pět let jezdil do pařížské opery jako host. Francouzská technika je pro mě vrchol a chci, aby studenti měli možnost spolupracovat s hvězdami pařížské opery," řekl Bubeníček.

Se studenty vytvoří choreografii na Debussyho skladbu Moře, jež zazní 14. července při zahájení MHF. Pro úvodní festivalový večer připraví Bubeníček tři choreografie. Na hudbu Ravelova Bolera to bude s pěti tanečníky drážďanské opery. Osmačtyřicetiletý Bubeníček se díky kurzům vrátil po mnoha letech do Krumlova. Naposledy tam byl jako osmnáctiletý. "Jsem moc rád, že jsem Krumlov zase objevil," řekl.

Jiří Bubeníček pochází spolu se svým dvojčetem Ottou ze slavné cirkusové rodiny. V jejich 11 letech je učitelka tance doporučila ke studiu na pražské Taneční konzervatoři. Dalším milníkem pro ně byla soutěž v Lausanne, kde je oslovil John Neumeier a nabídl jim studium na baletní škole v Hamburku. Jiří Bubeníček pak tančil v letech 1993 až 2006 v Hamburském baletu, poté se stal prvním sólistou baletního souboru Semperovy opery v Drážďanech. Tam tančil do roku 2015.

MHF Český Krumlov přinese od 14. července do 5. srpna 18 koncertů. Zahájí ho koncert Francouzská noc s klavíristou Alexanderem Melnikovem a choreografiemi Jiřího Bubeníčka na Ravelovo Bolero s evropskými baletními sólisty. "Nejširší publikum určitě zaujme temperamentní španělská hudba na koncertě Viva Espaňa, klasické americké muzikály a operety v podání skvělých sólistů z Broadwaye nebo koncert, na kterém Jan Budař a Patricie Janečková žertovně otevřou svět klasické hudby téměř každému," sdělila ČTK mluvčí MHF Marie Rydlová. Program je na webu.