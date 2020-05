Jindy velmi rušné stravovací zóny v pražských OC se nezaplnily

Praha - Stravovací zóny v pražských obchodních centrech, kde jindy bývá po celý den velmi rušno, se dnes v prvním den provozu po nucené pauze podle zjištění ČTK zaplnily jen částečně. Obchodní centra v nich výrazně snížila kapacitu, někde ubylo stolů, jinde byla místa označena bezpečnostní páskou, aby si tam lidé nesedali. Obsluha pracovala v rukavicích a rouškách, v některých asijských restauracích přidali zaměstnancům i ochranné štíty. Více zaplněné byly od dopoledne kavárny v obchodních centrech. Strávníci v takzvaných foodcourtech ani v kavárnách u stolů neseděli v rouškách.

V restauračních zónách jsou u jednotlivých restaurací na podlahách značky pro udržování povinných rozestupů. Rozmístěny jsou také dezinfekce. Mezi stoly jsou dostatečné odstupy, místa ale odpoledne v pražských obchodních centrech Palladium a Černý Most nebyla zdaleka obsazena.

Obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních mohla všechny své obchody otevřít 11. května, stravovací zařízení mohla znovu začít obsluhovat až dnes. V obchodních centrech musejí mít návštěvníci nasazenou roušku, na konzumaci ji mohou odložit.

V obchodních centrech dále zůstávají uzavřené dětské koutky a relaxační zóny. Sedačky a křesla z center buď dočasně zmizela, nebo jsou zahrazena. Podle zpravodajky ČTK lidé ale zákaz posedávání mimo stravovací zařízení v Centru Černý Most nerespektovali. Na lavičky si sedali i přes zábrany, k sezení si nacházeli další místa jako okraje květinových ostrůvků. Koordinátor centra, který dohlíží na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel, ale návštěvníky přišel ihned upozornit.

Na povinnost zakrytých úst a nosu při vstupu do centra dohlížel i personál v Palladiu na náměstí Republiky. Lidé by si měli také při vstupu do obchodních center dezinfikovat ruce. U hlavního vstupu do Palladia k tomu návštěvníky nabádali mimové.