Jindrovou čeká v Londýně souboj s dvojnásobnou šampionkou z OH Harrisonovou

Praha - Nejtěžší a nejsledovanější zápas v dosavadní kariéře v bojových sportech čeká o víkendu českou MMA bojovnici Martinu Jindrovou. V Londýně se v sobotu v semifinále pyramidy organizace PFL utká s dvojnásobnou olympijskou vítězkou v judu Kaylou Harrisonovou z USA.

"Čeká mě nejtěžší zápas v kariéře. Kayla dvakrát vyhrála olympiádu v judu, dvakrát se stala šampionkou PFL a ještě (v MMA) neprohrála zápas. Já chci být první, kdo ji porazí. Kdo ji knokautuje. Na zápas se těším, je to pro mě obrovská výzva. Jsem perfektně připravená," uvedla Jindrová na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Jedenatřicetiletá bojovnice, která se dříve věnovala kickboxu, thajskému boxu i klasickému boxu, se do MMA přesunula v roce 2017. Zatím má na kontě šest výher a dvě porážky. Pod hlavičkou organizace PFL se představila dvakrát a po výhrách nad Brazilkou Vanessou Melovou a Zamzagulou Fajzallanovou z Kazachstánu postoupila do semifinále pyramidy.

Teď ji čeká Harrisonová, která je jednou z hlavních tváří organizace. Bývalá hvězdná judistka, která triumfovala na olympiádě v Londýně a Riu de Janeiro, se na MMA přeorientovala po olympijském úspěchu v Brazílii 2016. A zatím vyhrála všech 14 duelů.

"Kayla je jasná favoritka. I díky tomu nejsem před zápasem nervózní. Nemám co ztratit a můžu jen překvapit. A věřím, že mám šanci ji překvapit," podotkla Jindrová s tím, že v postoji by měla mít díky svým zkušenostem navrch. "Mám za sebou v kickboxu nebo thajském boxu stovky zápasů. Tam si myslím, že mě neohrozí," řekla.

I proto má trenérský tým Jindrové jasnou taktiku. Udržet zápas v postoji a nedovolit Harrisonové, aby jej přesunula na zem. "Strategie je jednoduchá. Nemáme čas se připravovat na to, abychom s ní úpolově zápasili nebo se zkoušeli naučit to, co ona umí v judu. Taktika je jednoduchá, knokautovat ji v prvním kole kopem do hlavy," pousmál se kouč Petr Kníže.

Jindrová se tak v posledních týdnech hodně zaměřila na zlepšení dynamiky a rychlosti nohou. "Musíme držet distanc, pracovat z velké vzdálenosti a snažit se o to, aby Kayla nemohla udělat to, co umí. Jakmile se jí to podaří, nebude to legrace," řekl Kníže.

V PFL bojovníci v jednotlivých kategoriích usilují o prémii milion dolarů pro vítěze. "Hodně lidí se mě ptá, jaká je to motivace. Já o tom ale takhle nepřemýšlím. Teď se soustředím na zápas, který mě čeká. Kdybych vyhrála, budu o tom asi přemýšlet více," dodala Jindrová.