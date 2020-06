Jindřišek ozdobil 350. start v lize postupem Bohemians do finále

Praha - Přestože o zápasovém jubileu nevěděl, zpříjemnil si kapitán fotbalistů Bohemians 1905 Josef Jindřišek svůj 350. ligový start postupem do finále nadstavbové skupiny o Evropu. Stejně jako v úvodním zápase i v semifinálové odvetě "Klokani" porazili Slovácko 2:1 a v další fázi je čeká Mladá Boleslav. Jindřišek si pochvaloval, že Pražané udělali první krok k tomu, aby se probojovali až do kvalifikačního utkání o Evropskou ligu.

"Vůbec jsem to netušil, tyhle statistiky nějak moc nesleduji. Když jsem měl 300 zápasů, to člověk tak nějak sledoval, že by toho chtěl docílit. Ale vůbec jsem netušil, jestli mám 340 nebo 350. Přiznám se, že to nepočítám, takže to pro mě bylo překvapení," řekl v nahrávce pro média Jindřišek.

Devětatřicetiletý záložník v nejvyšší soutěži nastoupil poprvé v srpnu 2003 v dresu Jablonce, před příchodem do Bohemians působil i v Olomouci. "Nějak si to neuvědomuju. Chci hrát každý zápas a vážím si toho, že jsem zdravý a můžu do zápasů naskočit. Na čísla moc nejsem, takže mi nepřipadá, že bych byl něco víc než ostatní," uvedl Jindřišek, který za "Klokany" hraje od roku 2009.

Bohemians se přiblížil sen o postupu do 2. předkola Evropské ligy, kam postoupí vítěz kvalifikačního utkání. "Je to první krůček k Evropě. Druhý krůček může být, pokud zvládneme dobře dvojzápas s Boleslaví a pak poslední závěrečný krok se soupeřem z první skupiny o titul," prohlásil Jindřišek.

Mladá Boleslav postoupila do finále po dvou výhrách nad Českými Budějovicemi. "I když Boleslav neměla po koronaviru dobré výsledky, udržela se po základní části ve střední skupině a teď postoupila do finále. Uvidíme, kdo po těch dvou zápasech bude šťastnější," konstatoval Jindřišek.

"Klokani" v odvetě se Slováckem prohrávali od druhé minuty, Jindřišek však povzbuzováním hráčů ukázal své vůdcovské schopnosti. "Nebyl jsem nervózní. Samozřejmě jsem si promítnul v hlavě, co by se mohlo stát, kdybychom dostali druhý gól. Snažil jsem se burcovat hráče, aby dali hlavy nahoru, hráli jsme svoji hru a nebáli se hrát a nabízet se. Od 25. minuty jsme začali hrát a měli jsme tam i šance, závary," řekl Jindřišek.

Bohemians zvítězili až díky dvěma brankám Jhona Mosquery v nastavení druhé půle. "Kdybychom ve druhém poločase nějaké šance proměnili dříve, tak neříkám, že by mohlo být rozhodnuto, ale mohli jsme být klidnější. Když jsme vyrovnali na 1:1, uvolnili jsme se a oni hráli vabank. Kopali roh a utekli jsme na 2:1. Myslím si, že z obou zápasů jsme zaslouženě postoupili," mínil Jindřišek.

Vršovický tým vyhrál osmé z posledních devíti ligových utkání. Podle Jindřiška se na výsledcích projevuje široký kádr. "Máme více sil, protože máme široký kádr a trenér rotuje sestavou. Hráč základní sestavy jde na tribunu a z tribuny pak jde do základu. V sestavě nemá nikdo jisté místo. Pak je to vidět na tréninku, že všichni makají. Do poslední chvíle, než je soupiska na zápas, nikdo neví, kdo bude hrát," prohlásil Jindřišek.