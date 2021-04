Jindrák: Případ Vrbětice je závažný incident, ČR musí postupovat razantně

Praha - Případ Vrbětice je podle ředitele zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka velmi závažný incident, u nějž je potřeba postupovat razantně. Česká republika by podle něj měla informovat své spojence v Evropské unii a NATO a požádat o solidaritu. Jindrák to dnes uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál. Reagoval tak na zveřejnění informací o důvodném podezření českých bezpečnostních složek, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku byli v roce 2014 zapojeni příslušníci ruské tajné služby.

Prezident Miloš Zeman se k vyhoštění ruských diplomatů z České republiky a informacím o výbuchu ve Vrběticích šířeji vyjádří příští neděli v televizi Prima. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Někteří zástupci opozice kritizují, že se hlava státu k podezření na zapojení ruské tajné služby do exploze muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 nevyjádří dřív. V sobotu Ovčáček uvedl, že prezident je o případu informován a nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti.

"Za 30 let, co se pohybuji v diplomacii, nepamatuji takto vážnou situaci, myslím z hlediska zásahu třetího státu mimo nějaký válečný konflikt," řekl Jindrák. Dodal, že souhlasí s premiérem Andrejem Babišem, že je potřeba postupovat razantně.

Případ je podle Jindráka paradoxně "hvězdnou hodinou naší diplomacie". "Teď můžeme ukázat, jaké je spojenectví našich spojenců v NATO a jednat s nimi o tom, jak nám projeví solidaritu další státy. Toto je při vší těžkosti situace určitě příležitost," uvedl. Odmítl, že by vše bylo ztížené střídáním ministrů zahraničí, kdy má do funkce šéfa diplomacie ve středu nastoupit Jakub Kulhánek.

K vyhoštění 18 ruských diplomatů z ČR Jindrák uvedl, že nepamatuje případ, kdy by některý stát jinému státu vypověděl tak vysoký počet diplomatů. Z ruské strany očekává reciproční krok, tedy vypovězení 18 lidí z českých diplomatických zastoupení v Rusku.

Nevyloučil, že by po případných dalších krocích mohlo dojít k uzavření diplomatických zastoupení v obou státech. Upozornil ale na to, zda by to bylo v zájmu Ruska v situaci, kdy v ČR žije několik desítek tisíc Rusů a studuje 6000 ruských studentů. "Jsme v nějaké studené válce, ale zaplaťpánbůh nejsme v té válce krvavé,..., hledejme cesty k tomu, jak tu situaci spíše došetřit a vyřešit," uvedl.

S prezidentem Milošem Zemanem Jindrák o případu podle svých slov nemluvil. Prezident byl podle něj o věci informován v sobotu na jednání expertního týmu v Lánech premiérem a ministrem vnitra.

Možná účast ruské společnosti Rosatom za nynější situace v tendru na výstavbu bloku jaderné elektrárny Dukovany je podle Jindráka věcí dalšího hodnocení bezpečnostních rizik. "I tato skutečnost určitě v tom bude hrát svoji roli," uvedl.