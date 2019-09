Jindra Hojer z Rychlých šípů vydal svoji třetí knihu

Pardubice - V Pardubicích se dnes konal křest nové knihy Střípky ze života Jindry Hojera. Pětadevadesátiletý autor je předobrazem jedné z postav Rychlých šípů Jaroslava Foglara. Hojer sepsal svůj životní příběh, kniha je jeho třetí v pořadí.

"Jindra Hojer měl tolik zážitků, že bylo škoda to dát do jedné knížky," řekl ČTK nakladatel Lukáš Zeman. Hojer napsal knihu na psacím stroji, stejně jako tu předešlou. Je vzpomínkou na jeho druhou ženu Táju, dodal Zeman.

Jindra Hojer v knize popsal svoje cesty do Řecka, do Itálie, přidal několik povídek a příběhy pana Šmodrchy, což je fiktivní postava stvořená autorem. Kniha obsahuje i Hojerův životopis. "Jindra Hojer je skvělý vypravěč, což převádí do písemné podoby," řekl Zeman.

Kniha vychází v nákladu 3000 kusů, je určená milovníkům skautingu, lidem, které zajímá, jak skutečný Jindra Hojer žil, dodal nakladatel. Hojer již letos vydal knihu Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky. V roce 2002 po Foglarově smrti dali dohromady s přítelem Václavem Černým upomínkový sborník Jestřábe, díky.

Hojer v mládí chodil do skautského oddílu pražská Dvojka Jaroslava Foglara. Ten si jej pak vybral jako jednu z postav legendární pětice Rychlých šípů, figuruje pod vlastním jménem v červených šortkách a plavými vlasy s pěšinkou. Jeho rodiče Foglar přesvědčil k souhlasu slibem, že postava bude veskrze kladná.

Hojer žije v jednom z domovů důchodců v Pardubicích. Narodil se v roce 1924, vystudoval chemii a většinu života pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví u Pardubic. Později učil a přednášel na různých školách včetně vysokých. "V Pardubicích je o skauting zájem. Chodí za mnou i do domova důchodců," řekl Hojer.