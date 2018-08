Olomouc - Ačkoli trenér Václav Jílek prožíval jeden z největších večerů kariéry a potvrdil své trenérské kvality i proti jednomu z nejlepších týmů Evropy, nakonec se musel smířit s rolí poraženého. Prohru 0:1 se Sevillou v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy sice považoval za krutou vzhledem k předvedenému výkonu, ale zároveň za zaslouženou kvůli kvalitě soupeře v zakončení. Své svěřence ocenil zejména za to, jak dokázali plnit zvolenou taktiku.

"Obrovský respekt vůči výkonu hráčů i diváků. Obrovsky to na mě zapůsobilo. Ale fotbal se hraje na góly, a tam jsme byli druzí. Pro nás je to strašně kruté, ale také zasloužené pro Sevillu, protože v řešení finální fáze byla lepší," hodnotil Jílek utkání.

"Kluci to ale zvládli fantasticky, dokonale plnili taktiku a vydrželi to celých 90 minut. Z pohledu kondičního to byl asi náš maximální výkon, ale z pohledu herního máme ještě na víc. Řešit situace s větší kvalitou," míní Jílek.

"Hodně lidí nám nedávalo žádnou šanci a teď lidi řeknou, že Sevilla hrála s náhradníky a na 70 procent, ale tak to není. Ona má velkou kvalitu, ale my dokázali velmi dobře pracovat a byli jsme pro ní nepříjemným soupeřem. To nám nikdo nevezme," dodal.

Před zápasem byl sám zvědavý, jak své trenérské schopnosti dokáže poměřit s evropským velkoklubem, a zvolenou taktikou uspěl. Oproti předpokladům se rozhodl na kombinačně silného soupeře zvolit vysoký presink a snažil se s ním hrát otevřený fotbal, což soupeře zaskočilo.

"Hodně jsme se zaměřili v přípravě na to, že soupeř hraje systémem 3-4-3, který u nás nikdo nehraje. Musí se to bránit jinak, než na co jsou naši kluci zvyklí. První věc byla aktivita na jejich stopery, kteří nebyli tak zkušení a neměli takovou rozehrávku. Klíčové ale bylo zavírat jejich halfbeky. Falta a Zahradníček odvedli skvělou práci. Celý tým plnil taktiku skvěle," těšilo Jílka.

Presovat soupeře bylo přitom o to těžší, že jejich dirigentem je Éver Banega, který téměř neztrácí míče. "Banega neztratí míč, i když má na sobě dva hráče, to je těžké pro presinkové věci," chválil Jílek argentinského reprezentanta a ocenil i zakončení autora branky Pabla Sarabii. "Nebyla to vůbec jednoduchá situace, ale ten hráč to vyřešil dokonale. Kdyby si balon posunul, tak by tam brankář byl, ale on to vzal z první a trefil to pod víko," dodal Jílek.

Před zápasem by sice podobný výsledek bral, ale nyní ho mrzí. "Ve středu jsem říkal, že prohra o gól by byla dobrá, ale když ten gól dostane v závěru, tak to hodně bolí. Je velká škoda, že jsme z toho alespoň tu remízu nevydolovali. Pak by byl soupeř do odvety nervóznější," hodnotil Jílek.

"Jsem realista a před zápasem jsem si říkal, že máme šanci postoupit tak jedno procento. Teď to možná o jedno procento vzrostlo. Ale v odvetě může být hodně faktorů, a když nedostaneme rychle gól, tak budeme mít šanci. Ale počítám s tím, že doma bude Sevilla silnější," dodal.

I když se ale nepovede postoupit, čtvrteční vydařený výkon by měl být impulsem pro hráče i fanoušky. "Byl bych strašně rád, kdyby si hráči uvědomili, na jaké úrovni jsou schopni hrát a byli to schopni převést do ligového utkání. A pro lidi to byla skvělá pozvánka, aby chodili v takovém množství stále a ne jen na soupeře. Kdyby taková kulisa byla alespoň z poloviny i v lize, tak bodů bude více," dodal Jílek.