Jílek: Slavia je favorit; podle Frýdka Spartu nepříznivá série nesvazuje

Praha - Podle trenéra sparťanských fotbalistů Václava Jílka půjde do víkendového derby v roli favorita Slavia, která obhajuje titul a na tradičního rivala má v čele tabulky devítibodový náskok. Podle Martina Frýdka osmizápasová série bez vítězství v derby Letenské nesvazuje. Věří, že nepříznivou bilanci v nedělním souboji prolomí.

Zápas na Interu derby neovlivní, řekl Jílek

Letenský kouč si nemyslí, že nedělní souboj pražských "S" ovlivní soupeřova úterní remíza 1:1 v úvodním utkání Ligy mistrů v Miláně proti Interu.

"Vždy slyším předpoklady před derby, že favorita nemá. Ale pokud v danou chvíli porovnáme výkonnost a výsledky obou týmů, způsob hry, dominanci, kterou dnes Slavia má, tak myslím, že nálepku favorita mít bude Slavia a měla by ji mít," řekl na tiskové konferenci Jílek.

Slavia drží od dubna sérii 21 soutěžních zápasů bez porážky a se Spartou neprohrála posledních osm duelů. "Ta pozice favorita by se dala i jasně definovat z pozice prognóz bookmakerů. Tím nechci snižovat naše šance na úspěch. Pořád je to jen nějaký předpoklad do utkání a to je samostatný příběh," konstatoval kouč, který převzal Spartu před sezonou.

Úterní remíza Slavie s Interem ho vůbec nepřekvapila. "Všude jsem slyšel, že to bylo nečekané, ale pro mě to byl očekávatelný výkon Slavie - pracovitý. Trošku jsem byl zklamaný z některých hráčů Interu, ale to vůbec nesnižuje včerejší kvalitu Slavie," uvedl Jílek.

Výkon Slavie ho ale nevyděsil. "Nevidím důvod. Je to fantastický úspěch českého týmu, jakýkoliv by tam byl. Uhrát takovým způsobem proti tak silnému evropskému týmu bod v Lize mistrů je obdivuhodné. Je třeba vidět, že Slavia k tomu došlo koncepčně a dlouhodobě a dnes sklízí zasloužené ovoce. Nemyslím, že by to mělo mít přesah směrem k derby. Když se podívám na zápas Opava - Slavia a Slavia na Interu, moc společných jmenovatelů bychom tam nenašli," připomněl Jílek nedávnou remízu 1:1 v Opavě.

Po květnovém příchodu na Letnou ho čeká první derby v roli hlavního kouče. "Jednoznačně to bude v danou chvíli největší zápas na úrovni české soutěže v pozici hlavního trenéra. Zatím žádný rozdíl ve vztahu k jiným zápasům nepociťuji, ale to je asi dané tím, že je ještě do zápasu relativně daleko. Samozřejmě ty pocity asi budou jiné, je to logické. Je to největší zápas v Česku, historicky dva největší rivalové," řekl Jílek.

"Pevně věřím, že kdyby se nám podařilo tohle utkání zvládnout, je tady předpoklad, že by to mohlo něco nastartovat. Uděláme maximum, abychom i tak těžkého soupeře, jakým je dnes Slavie, dokázali doma porazit. Zápas bude o produktivitě. Nebude mi vadit, když budeme mít dvě situace a dáme dva góly. Slavia soupeřům moc gólových příležitostí nenabízí," dodal.

Derby bude mimořádné po slávistu Nicolaeho Stanciua, který ještě do zimy působil na Spartě. "Doneslo se ke mně, že tady má být určitá forma protestu před zápasem. Jak ho přijmou? Myslím, že tyto věci se neodpouštějí ani na jedné straně. Asi si tady něco vyslechne," řekl Jílek.

Sparta v minulém kole vyhrála ve Zlíně 2:0 a na čistém kontu se podílel i stoper David Lischka, který po únorové operaci srdce poprvé za Letenské zasáhl do ligového utkání. Odehrál 71 minut. "Příběh Davida je malý zázrak. Před třemi týdny nebyl připraven ani na poločas, teď zvládl 70 minut. K dispozici má další týden a věřím, že bude připraven. Je pro nás důležitý článek, potřebujeme se už udržet v nějaké formaci" řekl Jílek.

Chybět v derby naopak nejspíš bude záložník Ladislav Krejčí, který se ve Zlíně zranil. "U Ládi nevypadá zdravotní stav směrem k derby nejlíp. U něj předpokládám, že do derby připraven nebude," dodal Jílek.

Frýdek: Spartu nepříznivá série v derby proti Slavii netíží

Defenzivní univerzál Martin Frýdek je jedním z šesti hráčů Sparty, kteří pamatují poslední výhru nad Slavií před třemi a půl lety. Podle sedmadvacetiletého fotbalisty ale osmizápasová série bez vítězství v derby Letenské nesvazuje. Věří, že nepříznivou bilanci v nedělním souboji prolomí.

"Nemyslím si, že série bez vítězství v derby by nás nějak tížila. Ano, je to špatná bilance, ale nemyslím si, že bychom si dávali do hlav, že už je to tři a půl roku," řekl na tiskové konferenci Frýdek.

Sparta naposledy porazila Slavii v březnu 2016 doma 3:1. "Každé derby, co jsme hráli, jsme chtěli vždy vyhrát. Bohužel se nám to tři a půl roku nepovedlo. Doufám, že teď bychom to mohli konečně zvládnout. Uvidíme, jak to bude v neděli vypadat. Ale doufám, že pro nás vítězně," doplnil Frýdek, který v minulém kole ve Zlíně nastoupil poprvé v sezoně a po zranění.

Nemyslí si, že by na nedělní utkání měla mít vliv úterní remíza Slavie 1:1 v úvodním duelu skupiny Ligy mistrů na půdě Interu Milán. "Nepřekvapilo mě to. Derby je specifické v tom, že je úplně jiný zápas, než hrála Slavia na Interu. V derby se může stát úplně cokoliv. Ale hráli dobře, to zase nebudu popírat," prohlásil Frýdek.

Derby bude speciální pro slávistickou letní posilu záložníka Nicolaeho Stancia, který ještě do zimy působil ve Spartě. "Skoro všichni jsme s Nicem hráli, je to kvalitní hráč, budeme se na něj připravovat. Tohle se prostě asi neodpouští, nebo nedělá, že by takhle odešel a navíc měl ještě taková prohlášení. O to je to specifičtější. Budeme o něm na hřišti vědět, ale musíme se soustředit spíš na sebe než na něho," konstatoval Frýdek.

Poslední dvě derby na Spartě skončila remízami 2:2 a 3:3. "Doufám, že do naší branky nepadne tolik branek. Určitě bychom nebyli spokojeni s tím, kdybychom zase dostali tři nebo dva góly. Doufám, že bude padat spíš míň branek a že to nebude do naší brány," dodal Frýdek.