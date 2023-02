Jihovýchod Turecka zasáhlo další zemětřesení, mělo sílu 7,5 stupně

Ankara/Damašek/Praha - Jihovýchod Turecka zasáhlo další zemětřesení, podle americké geologické služby USGS mělo sílu 7,5 stupně, epicentrum je v provincii Kahramanmaraş. Informují o tom dnes tiskové agentury. První silné zemětřesení zasáhlo Turecko a sousední Sýrii dnes nad ránem a vyžádalo si nejméně 1200 lidských životů. Další tisíce lidí utrpěly zranění.

V Turecku a Sýrii pátrají v troskách budov zřícených po zemětřesení

Záchranářské týmy i běžní lidé pátrají v troskách stovek zřícených domů po přeživších i obětech ničivého zemětřesení, které dnes nad ránem zasáhlo oblast hranice mezi Tureckem a Sýrií. O život přišlo přes 1200 lidí, zraněných jsou tisíce. A bilance mrtvých roste s tím, jak záchranáři pod kusy betonu a železnými konstrukcemi nacházejí další zavalené. Podle odborníků jde o jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké Turecko od začátku měření zasáhlo.

Na obou stranách hranice otřesy, které dosáhly síly 7,8 stupně, vytrhly lidi ze spánku. Přišly ještě před rozedněním o chladné noci, během které pršelo a sněžilo. V příštích dnech se má ještě ochladit, v Gaziantepu má být v úterý minus šest stupňů, což pátrací operace zkomplikuje.

"Za 40 let, co jsem na světě, si nic takového nepamatuju," řekl agentuře Erdem z Gaziantepu. Uvedl, že lidé běželi do aut a snažili se jet na otevřená prostranství. V tomto městě zemětřesení poškodilo historickou pevnost, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Zřítily se i části mešity ze 17. století, která stojí vedle pevnosti.

"Houpali jsme se jako v kolébce," popsala zemětřesení jistá žena v Diyarbakiru. "Bylo nás doma devět, dva moji synové jsou stále v suti, čekám na ně," řekla v sanitce nedaleko hromady, která zbyla ze sedmipatrového bytového domu. Měla zlomenou ruku a rány v obličeji. Jinde v tomto městě jeřáby a záchranné týmy vytahovaly lidi z na sebe namačkaných podlaží bytového komplexu. U zřícené jedenáctipatrové budovy záchranáři požádali lidi, aby byli potichu, aby případně uslyšeli volání zasypaných. Stovky záchranářů i dobrovolníků v Diyarbakiru vytvořily lidský řetěz u hromady trosek a podávaly si úlomky betonu a zdemolované vybavení domácností, zatímco nedaleko nich bagry odklízely kusy stavebního materiálu. Lidi vyproštěné ze sutin záchranáři opatrně poutali na nosítka a odnášeli na ulici, kde je nakládali do sanitek.

Lidé na sociálních sítích sdílejí video ze Şanliurfy, které zachycuje okamžik, kdy se zřítil šestipatrový dům. Student žurnalistiky z turecké Adany vypověděl, že u místa, kde bydlí, se zřítily tři budovy. Vypověděl také, jak pod troskami slyšel člověka, který naříkal, že "už mu docházejí síly", zatímco se k němu snažili dostat záchranáři.

Pro ty, kdo přišli o domov, se otevřely mešity jako dočasné útočiště, kde se v teplotách blízkým bodu mrazu mohou ohřát.

Turecká armáda zřídila letecký koridor pro dopravu pátracích a záchranných týmů. "Zmobilizovali jsme naše letadla, aby do oblasti zemětřesení dopravila zdravotníky a další pátrací a záchranné týmy a jejich vozidla," citovala agentura Reuters tureckého ministra obrany Hulusiho Akara.

V Sýrii, zdevastované téměř dvanáct let trvající občanskou válkou, zemětřesení postihlo i oblasti ovládané opozičními silami. V těchto regionech často v nuzných podmínkách žijí čtyři miliony lidí, které konflikt vyhnal z domova. I za normálního stavu je tam špatně dostupná zdravotní péče a nyní záchranáři říkají, že nemocnice praskají ve švech. Ráid Sálih, šéf organizace Bílé helmy, která pomáhá v opozicí ovládaných oblastech, řekl, že na některých místech se zřítily celé čtvrti.

V Damašku se otřásaly budovy a mnoho lidí vyšlo ve strachu do ulic. Ve městě Halab (Aleppo), zničeném v občanské válce, zástupci zdravotnických úřadů uvedli, že zranění přicházejí ve vlnách. Syrská státní televize vysílala záběry záchranářů pátrajících po zavalených lidech v hustém dešti. V severosyrském městě Azáz, ovládaném povstalci, záchranář z poničené budovy vynesl malé dítě, ale jinde zpod trosek, které vyzdvihl jeřáb, odnášeli tělo mrtvého člověka zabalené v prostěradle.

Také obyvatelé libanonského Bejrútu a Tripolisu vybíhali do ulic, protože měli strach, že se na ně zřítí jejich domy. Otřesy byly cítit i na Kypru a v dalších zemích v této části Středomoří.

V zemětřesením zasažené části Turecka je skupina Čechů, všichni jsou v pořádku

V jedné z tureckých provincií postižené zemětřesením se nachází skupina Čechů. Jsou v pořádku. Velvyslanectví v Ankaře je s nimi v kontaktu a zajišťuje pro ně dopravu ze zasažené oblasti. Na dotaz ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Ministerstvo podle ní nemá informace, že by mezi oběťmi nebo zraněnými byli Češi.

"Naše velvyslanectví v Ankaře je v kontaktu se skupinou Čechů, kteří se nacházejí v postižené provincii Kahramanmaraş. Jsou v pořádku a náš zastupitelský úřad jim zajišťuje dopravu ze zasažené oblasti," uvedla Wernerová. V cestovatelském systému Drozd je podle ní přihlášeno 50 Čechů v celém Turecku.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na twitteru uvedl, že jej zpráva hluboce zasáhla. Kondoloval všem, které katastrofa postihla. Připomněl, že Česko do Turecka pošle 68členný tým českých hasičů. Na místo vyrazí příslušníci hasičského sboru Prahy a Moravskoslezského kraje

Pomoci Turecku a Sýrii po zemětřesení je připravena řada zemí včetně Česka Pomoci Turecku a Sýrii, které zasáhlo ničivé zemětřesení, jsou připraveny Spojené státy, Evropská unie, Německo, Řecko i řada dalších zemí. Rusko, Nizozemsko i Česká republika už rozhodly, že do oblasti vyšlou záchranáře. Připravenost pomoci dala najevo i válkou zasažená Ukrajina, informují dnes tiskové agentury. Zemětřesení si podle aktualizované bilance vyžádalo přes 600 mrtvých a tisíce zraněných. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan uvedl, že prezident Joe Biden vládní agentuře pro humanitární pomoc USAID a dalším federálním úřadům nařídil, aby posoudily možnosti pomoci. Tu nabídl i německý kancléř Olaf Scholz. Rusko oznámilo, že má v pohotovosti 100 záchranářů, kteří jsou připraveni vyrazit. Prezident Vladimir Putin už také kondoloval svému tureckému protějšku Recepu Tayyipovi Erdoganovi. Další specialisty do zasažených oblastí vyšle Nizozemsko. Z Česka do Turecka odletí 68členný tým hasičů. Erdoganovi kondoloval i prezident Miloš Zeman, který zároveň vyjádřil hlubokou soustrast i syrskému lidu. "Truchlíme s rodinami obětí," napsala na twitteru předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, podle níž je evropská pomoc už na cestě. EU bude pomáhat, jak jen to bude možné, uvedla. Okamžitou pomoc nabídlo i Řecko, které jinak nemá s Tureckem jednoduché vztahy. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis na twitteru napsal, že je "devastujícím zemětřesením hluboce zarmoucen". Také Bulharsko coby další sousední země Turecka bude pomáhat; do oblasti vysílá hasiče, záchranáře a lékaře. Ke stejnému kroku je připraven také Izrael, pomoc nabízí rovněž Egypt. Do Turecka odletí tým českých hasičů na pomoc při vyhledávání v sutinách Do Turecka, které nad ránem zasáhlo ničivé zemětřesení, odletí 68členný tým českých hasičů. Země už nabídku pomoci přijala. Na místo vyrazí tým příslušníků hasičského sboru Prahy a Moravskoslezského kraje, informovali hasiči na twitteru . ČTK to potvrdilo také ministerstvo zahraničí. Pomoc přislíbil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Katastrofa v Turecku si podle aktuálních informací vyžádala více než 900 mrtvých a tisíce zraněných. Sýrie informuje o 320 obětech. Čísla pravděpodobně dále porostou. "Jsou hlášeny vysoké ztráty na životech, spousta lidí je pohřešována. Myslím na oběti a plánujeme pomoc," napsal na twitteru Rakušan. "Máme připravený USAR tým pro zemětřesením zasažené Turecko. Reagujeme tímto na poptávku, kterou jsme ráno obdrželi stran Turecka, a ihned začali předpřipravovat celý 68členný tým pro cestu. V tuto chvíli čekáme na akceptaci naši nabídky těžkého USAR týmu ze strany Turecka," sdělili hasiči. Rakušan doplnil, že tým bude složený z hasičů Moravskoslezského kraje, hasičů z Prahy a z dalších organizací. Hasiči a ministerstvo zahraničí následně informovali, že Turecko nabídku přijalo. ČTK vyslání moravskoslezských hasičů z USAR týmu potvrdila i jejich mluvčí Kamila Langerová. "Pokračujeme v přípravách. Předpokládáme, že nakládka letadla začne na letišti v Mošnově ve 14:00," řekla. Pomáhat bude i organizace Člověk v tísni, která na twitteru vyhlásila SOS sbírku na pomoc lidem postiženým zemětřesením jak v Turecku, tak v severní Sýrii. Číslo sbírkového účtu je 51945194/0300. Organizace zároveň na sbírku uvolnila milion korun. USAR (Urban search and rescue) tým se specializuje na vyhledávání a záchranu v sutinách obydlených oblastí. V zahraničí takto Češi pomáhali například v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu, který připravil o život dvě stovky lidí a zranil dalších 6000. V českém týmu tehdy byli kromě hasičů i kynologové se psy, statik či lékař. V Turecku a Sýrii nyní záchranné týmy bojují s deštěm a sněhem při hledání přeživších v troskách. Prioritou je právě vyproštění lidí zasypaných sutinami, v obou zemích jsou poničeny desítky budov. S nabídkami pomoci přicházejí různé státy. České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi a zraněnými byli Češi. V části Turecka postižené zemětřesením se podle úřadu sice nachází skupina Čechů, všichni jsou ale v pořádku. USGS: Škody způsobené zemětřesením v Turecku mohou činit až deset miliard dolarů Hospodářské škody způsobené zemětřesením v Turecku se pravděpodobně budou pohybovat v rozmezí od jedné do deseti miliard dolarů (zhruba 22 až 220 miliard Kč). Mohly by tak odpovídat až dvěma procentům hrubého domácího produktu (HDP) Turecka. Podle serveru CNN to vyplývá ze zprávy americké geologické služby USGS. Ničivé zemětřesení si vyžádalo stovky mrtvých. Podle turecké vlády se zřítilo více než 1700 domů, mezi nimi také nemocnice v Iskendrunu. Zemětřesení zasáhlo rovněž sousední Sýrii. Turecká lira sestoupila vůči dolaru na rekordní minimum, oslabovaly rovněž turecké akcie. Istanbulská burza dočasně pozastavila obchodování s akciemi několika podniků z oblasti zasažené zemětřesením. Podle analytika Piotra Matyse ze společnosti In Touch Capital Markets zemětřesení prohlubuje nejistotu před prezidentskými a parlamentními volbami, které jsou plánovány na květen. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že ropovod Kirkúk-Ceyhan, který přepravuje ropu z Iráku do Turecka, zemětřesení nepoškodilo. Vyžádalo si však pozastavení provozu ropného terminálu Ceyhan na jihu Turecka. Kvůli zemětřesení se podle státního provozovatele ropovodů a plynovodů BOTAS rovněž přerušily dodávky plynu do některých tureckých provincií. Ruská společnost Rosatom uvedla, že jaderná elektrárna, kterou staví na jihu Turecka, neutrpěla v důsledku zemětřesení žádné škody. Firma nyní zjišťuje, zda může bezpečně pokračovat ve výstavbě.