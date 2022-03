Jihoukrajinský Mykolajiv odrazil ruský útok a zažívá jistou úlevu, píše list WSJ

Kyjev - Lidé v přístavním městě Mykolajiv na jihu Ukrajiny se opatrně snaží o návrat k normálnímu životu. Po vpádu ruských vojsk z Krymu se rychle ocitlo na frontové linii a obyvatelé řadu dní zažívali ostřelování i občasné vniknutí ruských jednotek do ulic, Ukrajincům se ale podařilo útok odrazit a Rusy zatlačit zpět. Napsal to dnes americký deník The Wall Street Journal (WSJ).

V Mykolajivu, kde před vypuknutím války žilo skoro půl milionu lidí, se po ukrajinském protiútoku znovu otevřely některé kavárny, restaurace či banky a po ulicích opět jezdí autobusy a tramvaje, píše list. "Ne, že bychom se už nebáli, ale zvykáme si na to. Musíme přežít. Nikdo už nechce z města odcházet," řekla 23letá Julija, která pracuje v jednom z místních květinářství. Dodala, že obchodu se daří dobře, protože všichni vojáci kupují květiny.

Majitelka obchodu s potravinami Svitlana zase popsala, jak si užívala po delší době noc bez bombardování a sirén varujících před vzdušnými údery. "Bylo to fantastické," řekla žena, jejíž obchod na jihu města byl jistou dobu přímo u bojové linie. "Hrozně se chceme vrátit k normálnímu životu, kdy se nestřílí a kdy se nebombarduje," dodala.

Mykolajiv leží u ústí řeky Jižní Bug do Černého moře a mohl by posloužit jako východisko pro útok na ještě významnější přístav Oděsa. Terčem ruských útoků se stal brzy po spuštění invaze na konci února; 4. března pak ruské jednotky pronikly do města a místní úřady hlásily pouliční boje. Rusové ale nikdy město nedobyli ani neobklíčili a obránci tento týden přešli do protiútoku.

Podle WSJ si boje vyžádaly značné ztráty na obou stranách. Ukrajinským jednotkám se podařilo zničit ruské kolony předtím, než jim dorazily posily, a při následném protiútoku se dostaly až za hranici Mykolajivské oblasti s Chersonskou oblastí. Pracovník márnice WSJ sdělil, že od potlačení ruského útoku přísun ukrajinských obětí o něco zeslábl.

"Rusové čekali, že se přiženou do města, že je všichni budou vítat, a že se je nikdo nepokusí zastavit. Takhle to ovšem nedopadlo," řekl šéf místní samosprávy Vitalij Kim. Zároveň varoval, že Mykolajiv zůstává v dosahu některých ruských raketových systémů, ale Rusové teď podle něj mají jiné starosti a musí se bránit.

Ačkoli se ruským vojákům nepodařilo Mykolajiv obsadit, ruská armáda se při postupu od Krymu a Chersonu dostala i za toto město, až k několik desítek kilometrů vzdálenému Voznesensku, ukazuje mapa bojiště od listu Financial Times. Tam ale podle dřívějšího článku WSJ Rusové rovněž tvrdě narazili. Během dvou dní tam údajně ukrajinské síly dobrovolníků i profesionálů zlikvidovaly většinu ruského taktického praporu a podle odhadu ukrajinských důstojníků zabily stovku ruských vojáků.