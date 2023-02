Jihomoravští policisté zadrželi loni na hranicích se Slovenskem 14.000 migrantů

Brno - Jihomoravští policisté zadrželi za loňský rok na hranicích se Slovenskem zhruba 14.000 nelegálních migrantů, od 29. září, kdy byly zavedené intenzivní kontroly, jich bylo téměř 6000. V lednu už počet zadržených migrantů výrazně klesl díky kontrolám i díky počasí, řekl dnes novinářům jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil. Od neděle kontroly skončí a budou pouze namátkové. Policie bude také nadále monitorovat pohyb na hraničních přechodech, na zelené hranici i situaci v příhraničních obcích. Na ostrahu hranic bude vyčleněno na denní směně 37 policistů, což je desetina dosavadního stavu.

Od neděle bude také možné znovu volně překračovat zelenou hranici. Zjednoduší to situaci turistům, kteří, ač je Česko a Slovensko součástí schengenského prostoru, přes zelenou hranici nemohli.

Drtivá většina, 93 procent, zadržených migrantů byli loni Syřané. "Převážně se jednalo o mladé muže, výjimečně o matky s dětmi. Letos v lednu už to nebyli Syřané, ale například Moldavané," řekl Tržil. Dohromady to bylo 35 lidí. Jednou policisté zadrželi patnáctičlennou skupinu, jinak šlo o jednotlivce. Uvedl také, že drtivá většina zadržených loni mířila za prací či za příbuznými do Německa a Česko pro ně bylo pouze tranzitní zemí. Po registraci tak mohli běženci pokračovat do svého cíle.

Monitoring hranice nyní budou muset policisté zvládat jako součást plnění běžných povinností. "I když došlo k poklesu migrace, a to i na Slovensku a v Maďarsku, nechceme nic ponechat náhodě. Situaci je potřeba stále monitorovat a policisté budou provádět namátkové kontroly vytipovaných vozidel," řekl Tržil. Příští týden bude jednat s krajskými řediteli z Trnavy a Trenčína. Společné hlídky budou monitorovat zelenou hranici a budou působit také ve vlacích.

Podle Tržila se za více než čtyři měsíce kontrol ukázalo, že policie je dynamicky fungující bezpečnostní sbor, který dokáže pružně reagovat na požadavky a dokáže spolupracovat například s armádou.