Brno - Jihomoravský kraj vypoví k 1. listopadu smlouvy autobusovým dopravcům ve většině kraje a vyhlásí novou soutěž. Novinářům to dnes řekl hejtmanův náměstek Roman Hanák (ČSSD). Výpovědní lhůta je 30 měsíců. Výpověď se týká dopravních oblastí Brněnska, Boskovicka a Jihovýchodu, kde byly uzavřené desetileté smlouvy. Kraj měl podle nich dopravcům zaplatit v součtu do deseti miliard korun. Kraj tím chce vyřešit problém se zvýšením mezd řidičů platným od loňského ledna. Dopravci, které ČTK oslovila, jsou v šoku. Čekali jednání o navýšení plateb v příštím roce.

Kvůli dříve uzavřeným dlouhodobým smlouvám mohl kraj pokrýt jen část navýšení, aby neporušil zákon. Dostal se tím ale do sporu s dopravci.

Výpověď se netýká znojemské oblasti, která obsahuje zhruba pětinu všech spojů, protože tam už kraj situaci smluvně ošetřil ve smlouvách uzavřených v roce 2016.

Během výpovědní lhůty chce kraj najít nové dopravce, přihlásit se do soutěží mohou i ti současní. Najde-li je dřív, smlouvy mohou skončit v tu chvíli. Kdyby s tím dopravci nesouhlasili, vyprší celá výpovědní lhůta, upozornil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Rostislav Snovický. V nových smlouvách chce kraj ošetřit případná zvýšení mezd nařízená vládou.

Ve třech daných dopravních oblastech měly smlouvy dopravcům skončit až po roce 2020. Smlouvy jsou desetileté a při uzavření po roce 2010 kraj nepočítal s tím, že by mohl dostat povinnost zvýšit mzdy. Dopravci měli v minulosti možnost smlouvu vypovědět sami, využila toho jen část.

Jednatel společnosti Dopaz František Zunka přišel na jednání o pár minut později a byl zaskočen, že se rozdávají výpovědi. "Považuju je za alibismus krajského úřadu. Nechává nás, ať se o to znovu popereme, přitom všichni máme nakoupené autobusy a podnikatelský plán udělaný na deset let. Takhle skončíme o rok a půl dřív, než končí smlouva," řekl Zunka. Upozornil také na to, že kraj nechce soutěžit ihned na dalších deset let, ale vypíše soutěž na dokončení nynějšího desetiletého období. U Boskovicka to znamená na rok a půl, u Brněnska dokonce jen na půl roku. V regionu Jihovýchod jsou smlouvy platné do prosince 2023. "Uvidíme, jak se nyní kraj bude chovat," poznamenal Zunka. Překvapení to bylo i pro Antonína Grunda z firmy Tourbus. "Radost z toho nemáme. Bohužel ale nezbývá než to akceptovat. Pozitivní je, že nám kraj dá alespoň tolik peněz, kolik může," řekl.

Podle Zunky kraj nemá pravdu, že nešlo oprávněným požadavkům dopravců vyhovět. "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) už před dvěma lety řekl, že stoprocentní dorovnání plateb není v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Ale krajští právníci mají opačný názor, oni mu věří a ani nevyvolali jednání s ÚOHS," řekl Zunka.

Jihomoravský kraj dal už loni dopravcům na zvýšení mezd řidičů autobusů přes 100 milionů korun, letos přes 80 milionů korun. Podle Hanáka to bylo maximum, co kraj mohl ze zákona dát například na základě dodatků. Nové smlouvy už by měly obsahovat ustanovení, na jehož základě by kraj v případě navýšení mezd vládou mohl dopravcům peníze vyplatit. Po dobu 30 měsíců kraj hodlá dopravcům vyplatit ještě skoro 180 milionů korun navíc.

V Jihomoravském kraji zajišťuje autobusovou dopravu 18 dopravců. O zvýšení výdělků řidičů autobusů rozhodla předloni vláda. Minimální mzdový tarif se od loňského ledna zvedl ze 71,60 na 98,10 korun za hodinu, tedy z 12.100 na 16.400 korun měsíčně, letos je minimum už 18.100. Za hodinu čekání mezi spoji by se mělo platit 88,30 Kč místo 50 korun. Při rozdělené směně by měl také náležet příplatek deset procent základní hodinové sazby za ztížené podmínky. Kvůli neplnění těchto podmínek uspořádali řidiči autobusů začátkem loňského dubna v pěti krajích včetně jižní Moravy jednodenní stávku.