Jihomoravský kraj navrhuje na příští rok rozpočet 12 miliard

Brno - Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na příští rok počítá s příjmy 11,1 miliardy korun a výdaji 12 miliard korun. Novinářům to dnes řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO). Rozdíl dokryjí úvěry i peníze z let minulých. Oproti rozpočtu na letošek jsou příjmy i výdaje o několik miliard vyšší s ohledem na nákup vlaků, na který bude kraj čerpat i dotaci z Evropské unie. Na investice včetně vlaků půjde 5,5 miliardy korun. Rozpočet budou ve čtvrtek schvalovat zastupitelé.

Nejvíc peněz, kolem tří miliard korun půjde do dopravní obslužnosti i na investice na opravy silnic, asi 1,3 miliardy půjde do vzdělání a miliarda do zdravotnictví. Na dotační programy je vyčleněno kolem 380 milionů korun. Mezi největší investice patří například rekonstrukce a opravy silnic, kam půjde asi 150 milionů, kraj počítá s rekonstrukcí areálu SŠ Hapalova v Brně asi za 138 milionů, u stavby sportovní haly Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka kraj počítá se 100 miliony, pokračovat bude rekonstrukce vyškovské nemocnice nebo novostavba ambulantního traktu tišnovské nemocnice.

Zastupitelé kraje zároveň v listopadu schválili nákup 37 vlaků od Škody Transportation za 6,6 miliardy korun. Kraj získá dotaci 5,5 miliardy korun. Na svůj podíl si vezme úvěr od Komerční banky. Část vlaků už bude mít kraj příští rok, nákup jednotek proto ovlivnil výši rozpočtu.

Loni v prosinci schválili jihomoravští zastupitelé na letošní rok rozpočet s příjmy 7,642 miliardy korun a výdaji 7,832 miliardy korun. Rozdíl kraj dorovnal úsporami z minulých let a úvěrem od Evropské investiční banky. Kraj čerpá úvěr od banky ve výši 700 milionů korun několik let v několika částech.