Jihomoravský kraj nakoupí 37 vlaků od Škody Transportation

Ilustrační foto - Zástupci společnosti Škoda Transportation představili 29. dubna v Ostravě nový vlak Českých drah s názvem InterPanter. Na snímku pohled do výrobní haly ostravského závodu, kde se montují nové vozy. ČTK/Sznapka Petr

Brno - Zastupitelé Jihomoravského kraje dnes schválili nákup 37 vlaků od Škody Transportation. Náměstek hejtmana Roman Hanák (ČSSD) po jednání novinářům sdělil, že cenová nabídka výrobce je 6,651 miliardy korun a zahrnuje i servis vlaků v dalších 30 letech. Kraj na nákup získá evropskou dotaci zhruba 5,5 miliardy. Na svůj podíl si kraj vezme úvěr. Nové elektrické vlaky budou jezdit od roku 2023 na tratích z Brna směrem do Tišnova, Blanska, Břeclavi a Křenovic. Provozovat je bude dopravce, který vzejde ze soutěže.

"Příští rok začneme řešit podmínky soutěže a její vypsání. Nyní máme podepsanou smlouvu s Českými drahami do konce roku 2022 s tříletou opcí, takže podle výsledků soutěže se může začít jezdit i později než v roce 2023. Nicméně České dráhy budou přebírat nové vlaky postupně, jak je bude výrobce dodávat, a budou s nimi jezdit," řekl Hanák.

Pro schválení nabídky zvedlo ruku 53 z 59 přítomných zastupitelů. Proti byli někteří zástupci ANO a Jan Vitula z TOP 09, kteří jsou součástí koalice. Například Petr Vokřál zmínil riziko, že kraj sice koupí vlaky pro dvě nejvytíženější linky, ale už se neřeší, jak bude vypadat provoz na dalších tratích. "Nevíme, jak se bude modernizovat vozový park na těchto tratích. A víme sice, za jakých ekonomických podmínek se budou nové vlaky provozovat tři roky po jejich nákupu, ale nevíme, za jakých podmínek to bude v dalších 27 letech," řekl Vokřál. Podmínkou dotace je právě třicetiletý provoz.

Vitula, který se také zdržel, zmínil, že se dlouho ozývaly hlasy, že zakázku získá právě vítězná firma. Z původních šesti zájemců se kvůli krátké dodací lhůtě přihlásili s nabídkou jen dva výrobci. Vedle Škody ještě švýcarský Stadler, který nabízel vlaky o 400 milionů korun levněji. Hodnotící komise ho však vyřadila kvůli tomu, že mu chyběla čtyři sedadla do požadované kapacity a jednalo se pouze o sklopná sedadla na místě pro vozíčkáře. Dále nedodržel požadované rozmístění zásuvek a USB portů a špatně vyplnil jednu přílohu nabídky.

"Mám z toho poněkud těžkou hlavu a kdyby byl čas, tak bych navrhoval výběrové řízení opakovat. Bohužel jsme nenašli takový právní postup, aby Stadler mohl zůstat ve hře. Podal námitku, tu kraj neuznal a k antimonopolnímu úřadu už stížnost nepodal," řekl Vokřál. Aby kraj získal dotaci, musí být všechny vlaky vyrobené nejpozději v roce 2022 a každé další zdržení by znamenalo, že na vlaky vyrobené po tomto datu kraj dotaci nezíská.

Jižní Morava se vydala cestou, kterou nezvolil žádný jiný kraj. Všechny ostatní objednávají službu od dopravců, kteří ji zajišťují vlastními vozidly. Jihomoravští politici šli jinou cestou kvůli tomu, že to pro ně byla jediná jistota, že alespoň v části kraje budou jezdit nové vlaky místo 50 let starých jednotek či místo 30 let starých vagónů vyrobených ve východním Německu. 31 nových vlaků má kapacitu 310 sedících, zbylých šest 140.