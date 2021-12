Jihomoravský kraj má rozpočet na rok 2022 s příjmy 8,4 a výdaji 14,2 mld.

Brno - Jihomoravský kraj bude příští rok hospodařit s rozpočtem s příjmy 8,4 miliardy korun a výdaji 14,2 miliardy korun. Schválili to dnes zastupitelé. Pro návrh hlasovalo všech 62 přítomných zastupitelů. Velký rozdíl, který způsobuje především nákup vlaků, pokryje úvěr a úspory minulých let. Na investice je vyčleněných 6,9 miliardy korun, z toho pět miliard je do dopravy. Mezi další investice patří například rekonstrukce budovy krajského úřadu nebo investice do škol. Kraj bude řešit i poničený majetek červnovým tornádem.

Pro rozpočet zvedli ruku koaliční zastupitelé i opoziční. Největší investicí bude nákup vlaků. Kraj si objednal 37 vlakových souprav za 6,6 miliardy korun. Kvůli tomu si vezme úvěr, zpětně by pak měla 5,5 miliardy pokrýt dotace z Evropské unie, zbytek uhradí kraj. Nákup vlaků se částečně promítl i do letošního rozpočtu. Všechny vlaky má výrobce dodat do konce příštího roku, aby mohly začít vozit cestující od ledna 2023.

Hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) uvedl, že kraj bude z rozpočtu řešit i obnovu majetku zničeného červnovým tornádem. Jako příklad uvedl hodonínský domov seniorů S-centrum. Oprava by stála stovky milionů, proto se kraj kloní spíš k výstavbě nového domova. ČTK to už dříve řekla krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová (Piráti).

Opoziční zastupitel a bývalý hejtmanův náměstek Marek Šlapal (ČSSD) uvedl, že podle něj rozpočet neobsahuje žádné nové cíle, které by měly výrazně zlepšit život občanům na jižní Moravě. "V oblasti investic se pouze přihlašuje k pokračování předchozích záměrů, které byly zajištěny za předchozí koalice náměstky za ČSSD," narážel Šlapal na nákup vlaků nebo rozšiřování pobytových služeb. Podle něj jsou ale investice do veřejné infrastruktury důvodem, proč strana rozpočet podpořila.

Opoziční ANO podle bývalého radního pro zdravotnictví Milana Vojty hodnotí rozpočet jako dobře zpracovaný, avšak nepředstavuje žádnou zásadnější změnu proti rozpočtům minulým. "Zastupitelé ANO se konstruktivně rozhodli hlasovat pro předložený návrh," uvedl Vojta. Bývalý hejtman Bohumil Šimek (ANO) uvedl, že by si rozpočet představoval více proinvestiční.

Loni v prosinci krajští zastupitelé schválili na letošní rok rozpočet s příjmy 7,3 miliardy a výdaji 8,1 miliardy korun, přičemž rozdíl měly pokrýt zůstatky, rezervy a částečně úvěr, který kraj čerpá v několika částech na investice. Jihomoravský kraj ročně hospodaří s rozpočtem kolem sedmi nebo osmi miliard korun. Během roku ale dostává ještě další miliardy z ministerstev školství, práce a sociálních věcí nebo dopravy, které přerozděluje, a tedy krajským rozpočtem tyto peníze takříkajíc jen protečou.