Brno - Jihomoravský kraj dá na ztrátu letošního ročníku motocyklové Grand Prix Brno 9,4 milionu korun. Schválili to zastupitelé. Ztráta byla přes 31 milionů korun a už 4,7 milionu na ni poskytlo Brno. Zbylých více než 17 milionů požaduje spolek kraje a města, který závody pořádá, od ministerstva školství. Ministerstvo ale peníze nechce dát. Kromě toho kraj v rámci rozpočtu navýšil podporu Velké ceně pro příští rok z tradičních 20 milionů na 25 milionů.

Brno na srpnové závody poskytlo deset milionů, kraj 20 milionů a 39 milionů dalo ministerstvo školství. Ze vstupného se vybralo 70 milionů. Náklady závodů však byly 170 milionů, a proto vznikla ztráta 31 milionů. Spolek chce peníze po ministerstvu školství, po kterém původně žádal podporu 100 milionů. Kvůli nižší dotaci na ministerstvo podal žalobu. Ministerstvo ale uvedlo, že dotace 39 milionů je konečná.

V úterý schválilo brněnské zastupitelstvo, že na ztrátu poskytne poměrnou část 4,7 milionu korun. Nyní 9,4 milionu schválil kraj a bude se čekat na ministerstvo.

Kromě dořešení ztráty letošního ročníku se jedná i o podpoře ze strany státu na příští roky. Bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO) v týdnu uvedl, že se snažil, aby závody podporovalo jiné ministerstvo než ministerstvo školství. Výsledkem je předběžná dohoda, že by na příští ročník Velké ceny mohlo dát až 60 milionů ministerstvo pro místní rozvoj. Jednat o tom bude s ministerstvem financí, na vládu předloží začátkem roku materiál s výčtem nejprestižnějších akcí, které by měl stát podpořit. ČTK to řekl Vilém Frček z oddělení komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Vokřál uvedl, že musí pravidelnou podporu zvýšit kraj i město. Zatímco kraj podporu zvýšil v rámci rozpočtu na příští rok na 25 milionů, Vokřál už jako opoziční zastupitel na městském zastupitelstvu s návrhem na navýšení podpory z deseti na 15 milionů neuspěl. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že by navýšení příspěvku řešila až poté, co se dořeší financování ze strany státu.

Velké ceně hrozil v minulosti zánik, protože ji její dřívější pořadatel Automotodrom Brno už nechtěl pořádat kvůli její ztrátovosti. Velké náklady činí zalistovací poplatek na nákup licence pro pořádání závodů od promotérské společnosti Dorna. Nyní je poplatek přes 100 milionů korun. Kvůli hrozícímu konci kraj a město založily spolek, který závody převzal a letos je pořádal už potřetí. S Dornou je domluvený ještě na dalších dvou ročnících. Podle politiků dělají závody městu a kraji dobré jméno a reklamu.