Jihomoravskou kandidátku ANO zřejmě povede hejtman Šimek

Brno - Jihomoravskou kandidátku hnutí ANO zřejmě povede hejtman Bohumil Šimek, doporučilo to jednohlasně krajské předsednictvo hnutí. V čele kandidátní listiny do krajských voleb nahradí bývalého primátora Brna a místopředsedu ANO Petra Vokřála, který před týdnem řady hnutí opustil. Novinářům to dnes po jednání řekl Šimek i předsedkyně krajské organizace Taťána Malá. Rozhodnutí krajského předsednictva musí ještě potvrdit celostátní vedení ANO.

"Předsednictvo mě jednohlasně doporučilo na lídra kandidátky, jednali jsme i o kandidátce a jsme hodně blízko shodě," uvedl Šimek. Dodal, že podrobnosti budou ještě předmětem jednání a zatím je nebude komentovat.

Původně měl být Šimek na kandidátní listině až čtvrtý. První pozici měl Petr Vokřál, za ním následovala místostarostka Vyškova Karin Šulcová a krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta. Na páté pozici byla Taťána Malá.

"Jednomyslně jsme odhlasovali pozici lídra. Další pozice nebudu komentovat, je to předmětem jednání a jsme blízko shodě. O moji pozici v tuto chvíli vůbec nejde, jde o to, abychom našli dohodu a zvítězili v krajských volbách," uvedla Taťána Malá.

Vokřál oznámil svůj konec v hnutí ANO před týdnem. Jako důvod uvedl napojení některých brněnských buněk na podsvětí.