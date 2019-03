Brno - Jihomoravská policie obvinila osmatřicetiletého muže z jižních Čech ze sexuálního nátlaku spáchaného na dětech a dalších trestných činů. Oběti jsou podle policie nejméně čtyři, útočník od nich přes sociální síť lákal pornografické fotografie. Na tiskové konferenci to dnes uvedl vedoucí oddělení kybernetické kriminality jihomoravských policistů Stanislav Kovárník. Podezřelému muži hrozí až 12 let vězení.

Muž podle policie vystupoval pod falešnými profily mladých dívek, kdy se na sociálním profilu vloudil do přátel jedné z poškozených a podařilo se mu získat její odvážnou fotografii. Pod pohrůžkou jejího zveřejnění pak získával další pornografické fotografie. Po její známé pak chtěl natočit i erotické video s tím, že kamarádčiny fotky vymaže. V tu chvíli ale zasáhl jeden z rodičů a konverzaci ukončil. "Muž má na svědomí nejméně čtyři oběti ve věku od devíti do 17 let, z toho dvě dívky jsou z Jihomoravského kraje, jedna z jižních Čech a jedna z Vysočiny," uvedl Kovárník.

U muže policisté provedli domovní prohlídky, zabavili mu techniku. Kriminalisté ho obvinili ze sexuálního nátlaku, ohrožení výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

Policisté v této souvislosti upozorňují, že rodiče by měli mít přehled o tom, co jejich děti na internetu dělají, s kým komunikují, jaké webové stránky navštěvují. V případě, kdy zjistí takto nevhodnou komunikaci, neměli by komunikaci či profil mazat kvůli následnému usnadnění policejního vyšetřování. Útočníkovi by také neměli odepisovat, že jdou vše ohlásit na policii.

V Jihomoravském kraji jsou na prověřování kyberkriminality vyčleněny tři desítky policistů. Případů přibývá, zatímco v roce 2016 řešili 390 trestných činů, o rok později 434, loni už 660. Pod jedním případem se mnohdy skrývají desítky útoků i poškozených.