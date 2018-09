Pchjongjang - Jihokorejský prezident Mun Če-in dnes přiletěl do severokorejské metropole Pchjongjangu, kde se sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Jeho cílem je oživit pozastavené rozhovory mezi KLDR a Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Jednat by měl i o dalších opatřeních ke zlepšení vztahů mezi oběma Korejemi, včetně možného snížení počtu vojáků na společné hranici. Vrcholná schůzka Kima a Muna je letos již třetí. Je to však poprvé po 11 letech, co se nejvyšší představitel Jižní Koreje vydal do severokorejské metropole. Předchozí dvě letošní schůzky Kima a Muna se uskutečnily v demilitarizovaném pásmu na hranici obou zemí.

Kim dnes na úvod jednání s Munem prohlásil, že jeho červnový summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem stabilizoval bezpečnostní situaci v regionu a že očekává další pokrok. Jihokorejskému prezidentovi poděkoval, že jeho vrcholnou schůzku s Trumpem pomohl zprostředkovat. Vůdci korejských států se dnes sešli k jednání v budově vládnoucí Korejské strany práce, další výroky ze schůzky zveřejněny nebyly. V rozhovorech by měli pokračovat ve středu. Pokud půjde vše podle plánu, představí oba činitelé výsledky jednání na středeční společné tiskové konferenci. Ve čtvrtek by se měl Mun vrátit do Soulu.

Před dnešní schůzkou přivítal severokorejský vůdce jihokorejského prezidenta osobně na letišti a oba představitelé, které doprovázely manželky, si srdečně potřásli rukama. Pozdravit jihokorejského prezidenta přišly i tisíce Severokorejců, kteří oblečeni v tradičních korejských krojích mávali květinami, severokorejskými vlajkami i modro-bílými vlajkami s obrysem mapy Korejského poloostrova.

Když se v dubnu uskutečnila první schůzka vůdců korejských států, tak samotný fakt, že se setkali, znamenal přelomový krok. Tentokrát má ale jihokorejský prezident Mun těžší úkol přesvědčit severokorejského diktátora, aby přijal konkrétní opatření vedoucí k denuklearizaci. Jinak budou série mezikorejských summitů i červnová vrcholná schůzka Kim s Trumpem v Singapuru považovány za pouhé propagační akce.

Výsledkem summitů jsou totiž jen vágní sliby severokorejského vůdce Kim Čong-una "usilovat o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova". V prohlášeních se ale neuvádí, kdy se Pchjongjang hodlá vzdát atomových zbraní, ani jak tento krok bude možné ověřit. Nedostatečný pokrok v jaderném odzbrojování Severní Koreje vedl USA v poslední době k utlumení diplomatických styků s KLDR.

Severní Korea sice pozastavila jaderné a raketové zbrojní zkoušky a oznámila, že zlikvidovala některá svá testovací zařízení, podle expertů ale v rozvoji svého nukleárního zbrojního programu pokračuje. Spojené státy zdůrazňují, že ke zrušení sankcí vůči KLDR a dalším vstřícným krokům přistoupí až poté, co se Severní Korea "zcela, nezvratně a ověřitelně" zbaví svých jaderných zbraní.

Většího pokroku bylo v poslední době dosaženo ve zlepšování vztahů Severní a Jižní Koreje. Soul a Pchjongjang letos uspořádaly nové setkání členů rodin, které rozdělila korejská válka z let 1950-1953. Minulý týden byl v demilitarizovaném pásmu otevřen styčný úřad obou zemí, který umožňuje přímou komunikaci 24 hodin denně.

Předpokládá se, že na summitu tento týden budou Kim Čong-un a Mun Če-in jednat o dalším rozvoji spolupráce. Podle jihokorejských představitelů by mohla být na schůzce přijata dohoda týkající se zmírnění vojenského napětí mezi oběma Korejemi. Mohlo by jít například o snížení počtu vojáků na přísně střežené mezikorejské hranici.

Dalším klíčovým tématem rozhovorů má být podle televize BBC rozvoj ekonomických vztahů. Jihokorejský prezident s sebou do Pchjongjangu přivezl také skupinu podnikatelů, včetně dědice konglomerátu Samsung I Če-jonga a představitelů firem jako je Hyundai Motor či LG. Podle expertů se jihokorejské firmy připravují na možné investice v KLDR, pokud budou sankce vůči Severní Koreji zrušeny.