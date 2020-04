Jihokorejské volby vyhráli vládní liberálové

Soul - Absolutní většinu hlasů v jihokorejských středečních parlamentních volbách získala vládnoucí Jednotná demokratická strana prezidenta Mun Če-ina. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž k volebnímu vítězství liberálům pomohly úspěchy vlády v boji s koronavirem. Korea dnes ohlásila 22 nových případů nákazy, celkový počet potvrzených případů tak činí 10.613.

Vládnoucí liberálové získali 180 křesel ve 300členném parlamentu, kde měli dosud 120 poslanců. Konzervativní opoziční koalice podle volební komise získala 103 křesel.

Volby provázela přísná hygienická opatření. Úřady vydezinfikovaly všech 14.000 volebních místností a voliči měli nakázáno nosit roušky, nechat si změřit teplotu, použít rukavice a dezinfekci a držet si od ostatních bezpečný odstup.

Volební účast podle národní volební komise činila 66,2 procenta, a byla tak nejvyšší od roku 1992.

Korespondenčně či ve speciálně vyhrazených volebních místnostech mohlo hlasovat zhruba 2800 lidí nakažených koronavirem. Velkou výzvou bylo zorganizovat hlasování 60.000 lidí, pro něž platí karanténa, protože přišli do styku s nakaženými. Přístup měli jen do předem určených volebních místností. Domovy směli opustit ve středu v 17:20 místního času a vrátit se museli do 19:00. Své hlasy tak odevzdali po 18:00 místního času (11:00 SELČ), kdy se volební místnosti pro ostatní občany uzavřely. Nesměli přitom cestovat veřejnou dopravou, dovoleno měli jít pěšky nebo jet vlastním autem.