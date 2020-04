Jihokorejské volby vyhráli podle odhadů vládní liberálové

Soul - Vládnoucí Jednotná demokratická strana prezidenta Mun Če-ina míří k vítězství v dnešních parlamentních volbách v Jižní Koreji. Vyplývá to z odhadů na základě průzkumu mezi voliči u východů z volebních místností, informovala agentura Reuters. Hlasování se dnes konalo navzdory koronavirové krizi. Voliči dostali nařízeno přijít do volebních místností v obličejových rouškách a ve frontách museli dodržovat metrové rozestupy. U vchodu jim byla měřena teplota, dezinfikovali si ruce a natahovali si ochranné rukavice.

Podle průzkumu, který společně provedly tři hlavní jihokorejské televizní stanice, by Munova liberální strana mohla v 300členném zákonodárném sboru obsadit 177 křesel. Nejvýznamnější opoziční uskupení, konzervativní Spojená strana budoucnosti (United Future Party) by mohla získat 131 mandátů. Celkem kandidovalo 35 stran.

Všem diskusím v předvolební kampani dominovalo téma řešení epidemie nemoci covid-19, které zastínilo ekonomické otázky, sérii korupčních skandálů prezidentových poradců či přerušení rozhovorů s KLDR o ukončení severokorejského jaderného programu.

To pomohlo Jednotné demokratické straně prezidenta Mun Če-ina, která je oceňována, jak situaci v zemi v souvislosti s šířením nákazy zvládla. Zatímco v únoru přibývalo i 900 nakažených denně, nyní se počet nových případů infekce koronavirem za den drží pod 50.

Před volbami existovaly obavy z malé volební účasti, ty se však nepotvrdily. Podle listu Korea Times do 17:00 místního času (10:00 SELČ) odevzdalo svůj hlas 62,6 procenta voličů (27,5 milionu lidí), což je nejvyšší účast za poslední roky. Jedenáct milionů, tedy 26 procent voličů přitom odevzdalo volební lístky již před dnešním dnem, většina z nich v pátek a v sobotu při hlasování v předstihu.

Jak připomněl zpravodajský server BBC News, Jižní Korea ještě nikdy volby neodložila. Prezidentské volby se uskutečnily dokonce i za korejské války v roce 1952.

Pacienti, kteří jsou léčeni s nemocí covid-19, měli možnost hlasovat korespondenčně. U rezidenčních středisek, kde pobývají lidé s mírnými příznaky infekce, byly zřízeny speciální volební místnosti, v nichž byli nakaženým k dispozici volební úředníci v ochranných kombinézách.

Velkou výzvou bylo zorganizovat hlasování 60.000 lidí, pro něž platí karanténa, protože přišli do styku s nakaženými. Přístup měli jen do předem určených volebních místností. Domovy směli opustit v 17:20 místního času a vrátit se museli do 19:00. Své hlasy tak odevzdali po 18:00 místního času (11:00 SELČ), kdy se volební místnosti pro ostatní občany uzavřely. Nesměli přitom cestovat veřejnou dopravou, dovoleno měli jít pěšky nebo jet vlastním autem.

Na přípravě hladkého průběhu voleb se podílelo 550.000 lidí, kteří mimo jiné museli dezinfikovat 14.000 volebních místností či nakreslit značky pro odstupy čekajících voličů.