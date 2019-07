Jihokorejci a Rusové se přou o narušení vzdušného prostoru

Soul/Moskva - Letadla jihokorejské armády dnes vypálila stovky varovných výstřelů poté, co vzdušný prostor této východoasijské země dvakrát narušil ruský vojenský letoun. S odvoláním na místní armádu o tom informovala agentura AP. Vojenské letadlo Ruské federace narušilo podle mluvčího armády jihokorejský vzdušný prostor dnes vůbec poprvé. Ruské ministerstvo obrany naopak porušení jihokorejského vzdušného prostoru popřelo a tvrdí, že jihokorejské letouny ohrozily bezpečnost ruských strategických bombardérů.

Jihokorejská armáda informovala, že nejprve vletěla tři ruská letadla - dva bombardéry Tu-95 a jeden letoun včasné výstrahy A-50 - do takzvaného identifikačního pásma protivzdušné obrany východně od Korejského poloostrova. Jedno z nich následně vletělo i do vzdušného prostoru Jižní Koreje. Místní vojsko vyslalo do vzduchu okamžitě vlastní stíhačky F-15 a F-16, které vypálily 80 varovných výstřelů a deset takzvaných flér, tedy klamných cílů ke zmatení infračervených čidel navádění protiletadlových raket.

Ruský letoun A-50 po výstřelech odletěl, podle armády se ale později do jihokorejského vzdušného prostoru opět vrátil. Stíhačky východoasijského státu vypálily 280 varovných výstřelů a desítku flér. Ani v jednom případu ruské letadlo palbu neopětovalo.

Ruské vojenské letadlo narušilo vzdušný prostor nad malými ostrůvky východně od Korejského poloostrova, o které vede Soul dlouhodobý spor s Tokiem. Jihokorejci nazývají tato neobydlená skaliska Tokdo, Japonci jim říkají Takešima.

Ruské ministerstvo obrany jihokorejskou verzi incidentu popřelo. Podle agentury TASS ujistilo, že dva ruské strategické bombardéry Tu-95MS při letu nad neutrálními vodami Japonského moře nenarušily hranice jiných států, let probíhal více než 25 kilometrů od ostrovů Tokdo (Takešima) a nenarušil hranice Jižní Koreje. Její stíhačky F-16 ale podnikly "řadu neprofesionálních manévrů" a "ohrozily bezpečnost" ruských bombardérů. Podle ministerstva to nebylo poprvé, co se jihokorejští letci neúspěšně pokoušeli zabránit letům ruského letectva nad neutrálními vodami Japonského moře v oblasti, kterou Jižní Korea sama prohlásila za jakési identifikační pásmo protivzdušné obrany.

Ruská letadla ovšem nebyla jediná, která dnes narušila identifikační pásmo protivzdušné obrany Jižní Koreje. Podle Soulu do něj dnes totiž spolu s ruskými stroji vletěly bez povolení také dva čínské armádní letouny.

Jihokorejské ministerstvo obrany uvedlo, že si hodlá předvolat zástupce ruského a čínského velvyslanectví v Soulu, aby oficiálně protestovalo.