Jihokorejci a Rusové se přou o narušení vzdušného prostoru

Soul/Moskva - Jihokorejská letadla v úterý vypálila stovky varovných výstřelů poté, co vzdušný prostor Jižní Koreje dvakrát narušil ruský vojenský letoun. S odvoláním na jihokorejskou armádu o tom informovala agentura AP. Ruské ministerstvo obrany porušení vzdušného prostoru východoasijské země popřelo a naopak obvinilo jihokorejské letouny, že ohrozily bezpečnost ruských strategických bombardérů. Později uvedlo, že šlo o společný hlídkový let ruských a čínských bojových letounů v rámci posilování spolupráce armád obou zemí.

Podle mluvčího jihokorejské armády ruské vojenské letadlo narušilo jihokorejský vzdušný prostor vůbec poprvé. Nejprve vletěly tři stroje (dva bombardéry Tu-95 a jeden letoun včasné výstrahy A-50) do takzvaného identifikačního pásma protivzdušné obrany východně od Korejského poloostrova. Následně jedno letadlo proniklo i do vzdušného prostoru Jižní Koreje, jejíž armáda okamžitě vyslala do vzduchu stíhačky F-15 a F-16. Ty pak vypálily 80 varovných výstřelů a deset takzvaných flér, tedy klamných cílů ke zmatení infračervených čidel pro navádění protiletadlových raket.

Ruský letoun A-50 po výstřelech odletěl, podle Soulu se ale později vrátil. Jihokorejské stíhačky vypálily 280 varovných výstřelů a desítku flér. Ani v jednom případě ruské letadlo palbu neopětovalo. Incident se odehrál nad malými ostrůvky východně od Korejského poloostrova, o které vede Soul dlouhodobý spor s Tokiem. Jihokorejci nazývají tato neobydlená skaliska Tokdo, Japonci jim říkají Takešima.

Ruské ministerstvo obrany jihokorejskou verzi incidentu popřelo. Podle agentury TASS ujistilo, že dva ruské strategické bombardéry Tu-95MS při letu nad neutrálními vodami Japonského moře nenarušily hranice jiných států, let probíhal více než 25 kilometrů od ostrovů Tokdo (Takešima) a nenarušil hranice Jižní Koreje.

Vrchní velitel ruského dálkového letectva popřel i informaci o tom, že jihokorejské letouny proti ruským strojům vypálily varovné výstřely. "Kdyby ruští piloti zaznamenali takové ohrožení, následovala by okamžitá a náležitá odpověď," řekl v Moskvě generálporučík Sergej Kobylaš.

Podle ruského ministerstva obrany jihokorejské stíhačky podnikly "řadu neprofesionálních manévrů" a "ohrozily bezpečnost" ruských bombardérů. Podle ruského ministerstva to nebylo poprvé, co se jihokorejští letci neúspěšně pokoušeli zabránit ruským letům nad neutrálními vodami Japonského moře v oblasti, kterou Jižní Korea sama prohlásila za jakési identifikační pásmo protivzdušné obrany.

Později Moskva v prohlášení sdělila, že šlo o společný hlídkový let ruských a čínských letounů v oblasti Asie a Tichomoří. Jeho účelem bylo "prohloubení rusko-čínských vztahů v rámci všestranného partnerství a další upevnění spolupráce našich ozbrojených sil a zdokonalení jejich schopnosti provádět společné akce"; cílem také bylo "posílení globální strategické bezpečnosti".

Spolu s ruskými stroji se podle agentury Reuters uvedeného hlídkového letu zúčastnily dva čínské bombardéry H-6 a čínská verze letounu včasné výstrahy KJ-2000.