Jihočeští vědci přišli s novou metodu výzkumu živé buňky

Nové Hrady (Českobudějovicko) - Vědci z Laboratoře experimentálních komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (JU) přišli s metodou zkoumání živé buňky. Uvedli, že jejich přístup lze použít i v boji proti koronaviru. Nová metoda zajišťuje získání informací z buněk pomocí mikroskopu a počítače. ČTK o tom informovala mediální zástupce fakulty rybářství a ochrany vod Klára Pirochová.

"Naše metoda umožní to, aby prakticky pro každou nemocnici byl tento postup dosažitelný. Stačí k tomu mít mikroskop a počítač, což nejsou nákladné položky. Pak by mohli lékaři odebrat pacientovi krev, přidat do ní antigeny a sledovat, jak buňky interaktují," řekl ČTK vedoucí laboratoře na pracovišti fakulty rybářství a ochrany vod v Nových Hradech na Českobudějovicku Dalibor Štys.

Dodal, že tento postup je možné použít právě i v případě pacientů s koronavirem. Vědci z fakulty rybářství a ochrany vod se už kvůli tomu spojili se zdravotnickými zařízeními. "Nejnovější je naše spolupráce s vídeňskou klinikou pro léčení poruch imunity, která zkoumá vznik a poruchy imunity proti koronaviru," uvedl Štys.

Doposud většinou zkoumání neživých buněk umožňoval postup, kdy se buňky chemicky obarvily, nebo se pozměnil jejich genom. Živé buňky pak vědci sledují většinou pomocí takzvaného fázového kontrastu, za což obdržel nizozemský fyzik Frits Zernike v roce 1953 Nobelovu cenu. Podle Štyse se jedná o podobný postup, na němž pracovala laboratoř fakulty rybářství a ochrany vod, ale vyžaduje použití komplikovanějších mikroskopů. "Naše metoda navíc nabízí více informací o buňce," uvedl Štys.