Jihočeští letečtí záchranáři se vrátili do Plané

Planá (Českobudějovicko) - Základna jihočeské letecké záchranné služby se ode dneška po čtyřech letech vrátila na letiště do Plané u Českých Budějovic. Přesunula se sem z Bechyně, kde sloužila na armádních vrtulnících. Nyní tento servis záchranářům poskytuje soukromá společnost DSA. Novinářům to dnes řekli zástupci záchranné služby.

"Tím, že nastupují jiné vrtulníky, se pro pacienta nic nezmění. Ten by neměl na přesunu z Bechyně do Plané nic poznat," uvedl ředitel jihočeské záchranné služby Marek Slabý. Vrtulníky budou létat pro pacienty v nepřetržitém provozu. Stejně tomu bylo i na základně v Bechyni. Za rok jihočeští záchranáři absolvují průměrně 500 leteckých zásahů.

Jihočeský kraj v roce 2015 zahájil provoz letecké záchranné služby v novém areálu na letišti. Vybudování základny stálo 60 milionů korun. Moderní zázemí však využívali záchranáři jen rok a pak vláda rozhodla, že leteckou službu v regionu bude zajišťovat armáda z vojenského letiště v Bechyni na Táborsku. Nyní se koncepce opět mění a armádu v Jihočeském kraji nahradil soukromý provozovatel.

"Máme radost z toho, že se sem vracíme. Teď tady v posledních letech byla pouze posádka pozemní služby a nyní už od půlnoci opět létáme z Plané," řekl Slabý. První zásah z nové základny řešili záchranáři kolem 9:15, kdy vyráželi na Táborsko k pacientovi s poruchami vědomí.

Společnost DSA získala zakázku v tendru na osm let. Vrtulník, v němž nově záchranáři létají, je lehčí než armádní stroje. Díky nižší váze tak může přistávat i na heliportu na střeše jindřichohradecké nemocnice. Armádní vrtulník tam dosedat nesměl. "Byl příliš těžký a nosnost heliportu to neumožňovala. Teď předpokládáme, že to půjde," řekl Slabý.