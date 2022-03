Jihočeským zemědělcům vzrostly některé náklady meziročně až o 100 pct

České Budějovice - Jihočeským zemědělcům chybí řada komodit, které kvůli válce na Ukrajině přestaly jiné státy vyvážet. Jde o maso i obiloviny. Zároveň zdražují ceny vstupů, třeba tuna sójových bobů potřebných do krmných směsí stojí 15.500 Kč, meziročně je to stoprocentní nárůst. Místní výrobce chce víc podpořit agrární komora soutěží Chutná hezky. Jihočesky, díky ní se snáz dostanou do prodejních sítí. Novinářům to dnes řekli zástupci zemědělců a výrobců.

"Situace dopadá zejména na ty jihočeské zemědělce, kteří provozují živočišnou výrobu. Výkupní ceny obilovin, olejnin vystřelily ve srovnání s loňským rokem až o sto procent výše. Hnojiva jsou těžko dostupná, někteří evropští výrobci je přestali produkovat, protože kvůli vysoké ceně plynu se to nevyplatí. Nákupčí z celé Evropy objíždí naše podniky a nabízí historicky nejvyšší ceny za rostlinnou produkci, je velký zájem o prodej letošní úrody, která ještě ani nebyla zasetá," řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Rostoucí cena krmiv se podle ní zatím neprojevila ve výkupní ceně od zpracovatelů.

Růst nákladů u krmných směsí vnímají Zemědělské služby Dynín. Část si vyrábějí samy. "Ale co se týče zdrojů dusíku, což jsou sójové boby nebo řepkový extrahovaný šrot, ty musíme nakupovat," řekl Jan Ženčuch z firmy. Cena obilovin na evropském trhu podle něj stoupla o 65 procent, sóji o 22 procent. Jde o komodity do krmných směsí. Tuna ječmene teď stojí 9000 Kč, sójových bobů 15.500 Kč, meziročně zdražily o sto procent. Firma proto také zdražila, tunu krmných směsí nabízí od března za 13.000 Kč, což je meziroční nárůst zhruba o třetinu.

Do prodejních cen postupně promítá rostoucí náklady Řeznictví a uzenářství Dědouch. Bere jen české maso, přičemž hovězí zdražilo před měsícem až o 30 procent. "Podobně avizované máme zdražení vepřového a drůbežího. Dostáváme pouze ceníky, není tam žádný prostor k jednání," řekl majitel podniku Vladimír Dědouch. Za leden až únor zároveň zaznamenal meziroční pokles obratu až o 15 procent, lidé zřejmě šetřili. Firma má roční obrat 35 až 40 milionů Kč.

Kvůli válce na Ukrajině chybí na trhu množství obilovin, zastavil se i dovoz drůbežího masa. "Tím pádem další státy jako Polsko omezují export, dnes (odtamtud) není žádný dovoz drůbežího masa do Česka. Česká republika je v drůbeží produkci soběstačná ze 60 procent. Vypadly dovozy vepřového ze Španělska, omezují se dovozy z Německa," řekl Ženčuch.

Místní výrobce podporuje soutěž Chutná hezky. Jihočesky. Za 15 let získalo značku 451 výrobků. "Pouštíme do soutěže i velké podniky, bez nich nemůže být potravinová soběstačnost státu zajištěná. Kvůli Ukrajině bude chybět asi 35 milionů tun obilovin, je třeba si regionální výrobce hýčkat," řekla Šťastná.

Jihočeští potravináři se díky soutěži objeví třeba v Jednotě České Budějovice, která provozuje supermarkety Terno a prodejny Trefa. Tržby za místní potraviny tvoří třetinu všech. "Na růst cen musíme reagovat. Budeme se ale snažit přenést zvýšené vstupy potravin co nejvíc na naše bedra, na úkor vlastního zisku," řekl generální ředitel Jednoty České Budějovice Tomáš Rada.