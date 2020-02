Jihočeským rybářům chybí kvůli teplé zimě až polovina vody

České Budějovice - Jihočeským rybářům schází v rybnících od 25 do 50 procent vody, protože málo sněží, je nedostatek spodní vody a málo prší. Do některých rybníků nejde nasadit nové ryby, problémy by mohly nastat při jarních výlovech. Meziročně je situace horší. Vyplývá to z informací, které ČTK řekli zástupci rybářství.

Třeboňští rybáři sledují rybníky, které běžně zadržují přes milion metrů krychlových vody. Chybí v nich zhruba 25 procent vody.

"Problém je, že když nebude voda, má to i zásadní vliv pro region: voda v rybnících plní i jiné než rybochovné funkce, má vliv na spodní vody. Loni jsme ve Staňkovském rybníku zadržovali takové množství vody, se kterým jsme hospodařili i v povodí, dnes tam voda není. Rybníky, které jsou spojené Zlatou stokou, vodu mají, ale rybníky mimo povodí Zlaté stoky jako Dvořiště nebo rybníky na Táborsku, pociťují citelný nedostatek," řekl ČTK předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Firma s roční produkcí 3200 tun hospodaří na 450 rybnících o výměře 8000 hektarů.

Firmě Blatenská ryba schází 40 procent vody, někde i víc než polovina. Do některých rybníků tak nejde nasadit nové ryby. "S vodou jsme tam velice špatně, u některých rybníků jsme ani ne na poloviční vodě. Největším dvěma, Velkorojický (61 hektarů) a Milavy (51,8 hektaru), schází na kubaturu třetina, metr na sloupec. Je to tragédie," řekl ČTK ředitel firmy Jiří Bláha. Blatenská ryba hospodaří na 1550 hektarech rybníků, roční produkce je 850 tun.

Problémy při jarních výlovech čeká Rybářství Nové Hrady, jež se stará o 330 rybníků s rozlohou 1258 hektarů. Proti třeboňským a blatenským jsou na tom lépe, jejich rybníky leží ve větší nadmořské výšce. Potíže jsou ale se spodní vodou a kvůli opravě největšího rybníku Žár s rozlohou 120 hektarů, kde je nové opevnění hráze i bezpečnostní přeliv, v něm schází voda.

"Bude problematické, jestli ho budeme moci nasadit na plný stav, nebo tam dát jen omezenou obsádku. Je to náš stěžejní rybník, zásobují se z něho i další rybníky, které budeme zjara lovit. Na sloupec chybí skoro tři metry vody, má plnou kubaturu 1,6 milionu metrů krychlových a teď tam 1,4 milionu chybí, je tam de facto (jen) větší loviště. Ale neházíme flintu do žita, doufáme, že ještě nějaká voda přijde," řekl ČTK ředitel novohradského rybářství Lubomír Zvonař.