Tábor - Jihočeským krajským předsedou ČSSD zůstává její dosavadní předseda a bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Na dnešní krajské konferenci strany v Táboře získal 98 hlasů, jeho soupeř Ondřej Veselý 66 hlasů. ČTK to dnes řekl tajemník jihočeské ČSSD Karel Vrkoč.

Nominaci na předsedu získali před konferencí vedle Zimoly i poslanec Ondřej Veselý a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Zimola loni v listopadu rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Řekl tehdy, že považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany.

Zimola dnes delegátům slíbil, že s ČSSD vyhraje příští krajské volby. Dnes také řekl, že nebude znovu usilovat o pozici v celostátním vedení strany, protože by to mohlo vyvolávat další třenice. Připomněl rovněž, že krajské jihočeské zastupitelstvo dalo v roce 2016 návrh, aby stát zdanil církevní restituce, což tento týden schválila Sněmovna. Zimola to dnes řekl novinářům. Mandát krajského předsedy má Zimola na dva roky, řekl ČTK Vrkoč.

Zimola je předsedou jihočeské ČSSD deset let. Mezi lety 2008 až 2017 byl jihočeským hejtmanem. Je místostarostou v Nové Bystřici na Jindřichohradecku a také krajským zastupitelem.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 získala v Jihočeském kraji ČSSD 7,3 procenta hlasů.