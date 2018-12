Brno - Jihočeský kraj potvrdil územní rozhodnutí nutné pro přestavbu brněnského železničního uzlu, řekl ČTK Jaroslav Hodina z krajského úřadu v Českých Budějovicích. Nezrušil ho, jak chtěli stěžovatelé, především spolek Děti Země, pouze jej v některých bodech upravil. Stěžovatelé se nyní mohou obrátit na soud, právní moci nabude rozhodnutí úřadu po doručení účastníkům řízení. V Českých Budějovicích se o brněnském nádraží rozhodovalo více než dva roky. O přesunu do jižních Čech rozhodlo kvůli podjatosti brněnského magistrátu ministerstvo pro místní rozvoj.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) by nyní mohla pokračovat ve stavebním řízení. Záleží však na tom, zda se Děti Země obrátí na soud, jak dlouho potrvá a jaké bude jeho rozhodnutí. ČTK reakci spolku zjišťuje.

O posun ve stavebním řízení usiluje SŽDC jako investor zatím marně již více než deset let. Územní rozhodnutí řeší variantu brněnského uzlu s odsunutým nádražím v místě dnešního dolního nádraží. Zároveň jde o variantu, která nepočítá s podzemní železnicí, tedy vedením tratě od Chrlic do podzemní části stanice. A jedna z tratí směřující do nádraží má vést přes památkově chráněný areál Masné burzy. Tuto variantu také letos prosadilo navzdory stanovisku města a kraje ministerstvo dopravy.

Územní řízení začalo již v roce 2005 a předchozí dvě územní rozhodnutí byla zrušena. Odvolání, o němž rozhodl Jihočeský kraj, podali stěžovatelé v roce 2013. Jak nyní SŽDC bude dále postupovat, ČTK zjišťuje.

Úředníci Jihočeského kraje vzhledem k tomu, kdy stavební řízení začalo, některé části vypustili a některé doplnili. "Měnily se zákony, čemuž se bylo potřeba přizpůsobit," řekl Hodina. Některá stanoviska ministerstva životního prostředí a podmínky pro výstavbu se staly závaznými. "V případě žaloby bude záležitost řešit soud v Brně," řekl Hodina.

Rozhodnutí úřadu přišlo v době, kdy už je po letech debat zřejmé, že nádraží, které je součástí přestavby uzlu, se přesune o kilometr na jih. Právě přesun nádraží je důvodem, proč Děti Země více než deset let vystupují proti územnímu rozhodnutí. Nové nádraží a přestavba uzlu má stát zhruba 50 miliard korun. Kdy se začne stavět a kdy by mělo být hotovo, není zřejmé. Přestavba je nutná kvůli tomu, že nádraží již nestačí vzrůstající poptávce po železniční dopravě.