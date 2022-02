Jihočeský hejtman Kuba navrhuje zrušit plošné testování, už postrádá smysl

České Budějovice - Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) navrhuje ukončit plošné testování na koronavirus a zrušit některé restrikce. Byl by třeba pro ukončení restrikcí pro návštěvníky restaurací nebo pro některé služby, jako jsou kadeřnictví. Vychází z dat o epidemii z posledních dnů. Podle Kuby už plošné testování a řada opatření postrádá smysl. Jihočeský hejtman to dnes řekl ČTK.

"Vycházím z celorepublikových dat i z údajů z jižních Čech. Mnohem podstatnější než počet pozitivních testů je aktuální zatížení nemocnic (pacienty s covidem-19) a to zatím nijak dramaticky neroste. Proto si myslím, že bychom měli některá opatření definitivně zrušit," uvedl Kuba.

Podle hejtmana je nutné si uvědomit, že virus má nějaký vývoj. "Zřejmě se s koronavirem dostáváme do přibližně podobné situace jako kdysi se španělskou chřipkou," uvedl jihočeský hejtman. V případě španělské chřipky, která měla nejtragičtější následky v letech 1918 až 1920, virus po čase zmutoval a přestal být tak nebezpečný.

Podle Kuby navíc už ani dodržování restrikcí nepřinutí další lidi k tomu, aby podstoupili očkování. "Nevěřím tomu. Kdo se chtěl očkovat, tak se za ten rok už naočkovat nechal," řekl hejtman.

Rovněž epidemiolog Roman Prymula o víkendu hovořil o tom, že plošné testování už v této fázi epidemie při rozšíření varianty omikron nedává smysl a mělo by se zrušit. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové by se měli testovat jen lidé s příznaky covidu. Oba to řekli v neděli v debatě televize CNN Prima News. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v pondělí uvedl, že ve školách se podoba testování v příštích dvou týdnech měnit nebude.

V pondělí přibylo v Česku 29.514 nově potvrzených případů koronaviru, to je téměř o 900 méně než před týdnem. Opakovaných nákaz bylo ale víc, hygienici jich poslední lednový den evidovali přes 5000, zatímco minulé pondělí 3126. Celkový počet nakažených tak toto pondělí v mezitýdenním srovnání stoupl o víc než tisíc případů. O zhruba 500 za uplynulý týden vzrostl také počet hospitalizovaných, v nemocnicích bylo po víkendu 2430 lidí s covidem. Pacientů v těžkém stavu ale mírně ubylo, nyní je jich méně než 200.