Jihočeské výšivky dostali papež i vojáci z operace Pouštní bouře

České Budějovice - Papež Benedikt XVI. i vojáci, kteří se zapojili v roce 1991 do operace Pouštní bouře v Perském zálivu, dostali výšivky z Českých Budějovic. Vyrábí je rodinná firma, kterou vede Anna Pavlišová. Strojní výšivky dodává i dílně, jež šije kněžské oděvy, její práce jsou tak i ve Vatikánu. ČTK to v rozhovoru řekla Pavlišová, která se letos dostala do finále jihočeského kola soutěže Živnostník roku.

Rodinný podnik spolupracuje téměř 20 let s českobudějovickým klášterem sester Nejsvětější svátosti. Zástupci církve si váží toho, že firma napodobuje ruční výšivku. "Ve Vatikánu by měla být štola, a když byl papež Benedikt XVI. na návštěvě ČR, dělal se pro něj obraz s jeho erbem. Prý to byl druhý nejhezčí dar, který v Čechách dostal, to nás velmi hřeje u srdce. První byl broušený křišťál," řekla Pavlišová, vyučená dámská krejčová.

Firmu založila její matka Anna v roce 1991 poté, co okresní podnik služeb přestal po roce 1989 provozovat vyšívací dílnu. Otec Pavlišové pomáhá programovat. "Odmala jsem maminku viděla, jak vyšívá na stroji, sama jsem začala asi ve třinácti," řekla živnostnice.

Dílna, v níž hrává z rádia country hudba, dodává hodně prapory hasičům. Letos jich Pavlišovi zvládli šest. Žádané jsou i stuhy. Podnik vyšívá i pro spolky Sokol, Orel i zálohy Armády ČR. Vyrábí i znaky, erby či domovenky - vlajky a znaky dodal i trampské osadě Jižní kříž v Austrálii. "Děláme od jednoho kusu pro obyčejné lidi, když třeba potřebují vyšít dáreček," řekla Pavlišová.

Některé výšivky vznikají na 100 let starých strojích značky Adler. Za nejpracnější označila Pavlišová starší dvě zakázky. První byl prapor pro rakouskou vesnici, v níž po požáru v Tauernském tunelu v roce 1999, při němž zemřelo 12 lidí, zůstalo osm sirotků. Prapor vyšívali půl roku, byl na něm metr a půl velký svatý Jiří na koni, jak zabíjí draka. Náročná byla i práce na ozdobné oltářní látce zvané antependium, dlouhé přes tři metry.

Pro církev vyšívají Pavlišovi postavy svatých na ornáty, oltářní plátna i oblečky pro Pražské jezulátko. Do jednoho vídeňského kláštera ušili plátna pro sedm oltářů. Pracovali pro vojáky z operace Pouštní bouře, pro filmaře i Jihočeské divadlo, stuhu na pohřební věnec si objednal i rod Schwarzenbergů. Na odbyt jdou polštářky: ty s českými pohádkovými postavami daroval jeden zákazník vnoučatům do Mongolska a na Nový Zéland.

Třásně k praporům odebírají Pavlišovi z Francie a Itálie: potřebují deseticentimetrové a v ČR se dělají jen pěticentimetrové. Zakladatelka firmy začínala po roce 1989 s figurkami, polštářky se šmouly a dekami plymo do dětských kočárků. Spát chodí rodina kolem druhé hodiny ranní.