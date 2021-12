Jihočeské truhlářství dělalo pro Státní operu i Budvar, má převis poptávky

Trhové Sviny (Českobudějovicko) - Na opravách pražské Státní opery, Národního muzea či zámku Český Krumlov se již podílelo jihočeské truhlářství Trust-ts. V Trhových Svinech dělá hlavně repliky historických dveří, oken a nábytku pro památkové objekty. Poptávka je taková, že některé zakázky odmítá, řekl ČTK jednatel firmy Pavel Stodolovský.

"Památky se mi vždycky líbily, mají duši, jsou tam cítit původní řemesla. Můj děda byl tesař a dělal mlýnská kola, já mu odmalička pomáhal. Měli jsme staré stavení, kde byla spousta historických prvků, které dodnes sbírám. Památky mi přirostly k srdci," řekl jednatel společnosti, jež letos uspěla v krajském kole soutěže Firma roku. Jen loni dodala asi 900 špaletových oken, jedno stojí kolem 40.000 Kč.

Truhlářství vede Stodolovský 18 let, na památky se zaměřil postupně. Pomáhali obnovit fasádu krumlovského zámku nebo hrady Nové Hrady či Bečov. Srdeční byla pro jednatele práce ve Státní opeře, na replikách dveří. Teď je jednou z největších zakázek národní kulturní památka Císařské lázně v Karlových Varech, kam firma dodává dveře, řeší historické obklady i kazetové stropy. Několik set špaletových oken šlo do Muzea východních Čech v Hradci Králové, do bývalých Gayerových kasáren.

Prestižní zakázky přibývají. Firma se teď uchází o dodávku zhruba 3000 špaletových oken pro areál psychiatrické nemocnice Bohnice, před podpisem jsou práce na opravě hlavního nádraží v Plzni. V jižních Čechách pracovala pro Budvar, třeboňské lázně, Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum nebo v budově ČNB, teď opravuje historická okna v českobudějovické Hardtmuthově vile.

Loni firma utržila 41,1 milionu korun a skončila v provozním zisku 1,6 milionu. Vyplývá to z účetní závěrky. Firma zaměstnává 38 lidí, na některé práce využívá i kolem 20 živnostníků z okolí. Práci ulehčují tříosé obráběcí CNC, vyrobené na míru, i brousicí CNC. "Nakoupili jsme stroje, protože řemeslníci, které tu mám, jsou se mnou dvacet let, a nových je strašně málo. Snažím se automatizovat, protože lidé nejsou," řekl 52letý jednatel. Do lakovny chce teď koupit robotickou ruku.

Firma používá většinou lepený profil hlavně ze smrkového dřeva, pro zámky a hrady často z dubového. Vyrábí i moderní kuchyňské linky, schodiště a nábytek.

Sídlí v jedné z nejstarších dochovaných továren kraje z roku 1905. Nejdřív vyráběla lehké hospodářské stroje a knoflíky. Později, když ji převzal Ladislav Stráský, plechové mechanické hračky, parní strojky. Po znárodnění přešla pod podnik Igla, jenž v hračkách pokračoval. V 80. letech tam závod Gama vyráběl zdravotnickou techniku a později brýle.

V roce 1990 vrátil stát podnik původním majitelům. Truhlářství Jiříček, kde Stodolovský tehdy vedl truhlárnu, pak přešlo pod Českobudějovické pozemní stavby. Od nich Stodolovský provoz převzal a převedl do této továrny. Opravil ji asi za deset milionů Kč, přikoupil objekt, kde je teď lakovna, přistavěl levý blok, na střechy umístil fotovoltaickou elektrárnu. "Tahle fabrika odmalička přitahovala mé srdce," řekl jednatel, který rád relaxuje na motocyklu při závodech superbike. Jeho dcera i syn ve firmě rovněž pracují.