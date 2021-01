Praha - Jihočeské silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři odklízeli sníh celou noc, v okresech Český Krumlov a Písek se tvořily sněhové jazyky. Silnice na Vysočině jsou po nočním sněžení sjízdné s opatrností. V Libereckém kraji napadlo do tří cm sněhu a místy se objevuje sněžení, hlavně v horských oblastech. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Jihočeský kraj

Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři odklízeli sníh celou noc, v okresech Český Krumlov a Písek se tvořily sněhové jazyky. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Otakar Zich. Meteorologové dnes čekají přes den sněhové přeháňky ojediněle, večer slabé sněžení.

"Techniku máme venku zhruba od včerejších (úterních) odpoledních hodin nepřetržitě do současné doby. V provozu je 180 sypačů, asi 15 traktorů, protože na Českokrumlovsku a Písecku se tvořily sněhové jazyky. Už je to upravené, ale jezdíme ještě teď. Závažné nehody hlášené nemáme," řekl Zich.

V kraji bude dnes podle meteorologů oblačno až polojasno, ojediněle sněhové přeháňky. Večer se od západu zatáhne a bude slabě sněžit na většině území. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od nuly do plus tří stupňů, na horách od minus pěti do minus dvou.

Jihomoravský kraj

Silnice jsou dnes sjízdné, silničáři ale vybízejí řidiče k větší opatrnosti. V Brně, na Brněnsku a Vyškovsku hrozí namrzání povrchů silnic po předchozích sněhových přeháňkách. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Silničáři také varují před možným vznikem náledí na Blanensku u Rozseče pod Kunštátem.

Kvůli sněhovým přeháňkám a teplotám okolo nuly vyjely na silnice v Brně v noci všechny posypové vozy Brněnských komunikací. "Chemicky ošetřeno bylo 450 kilometrů vozovek, spotřebováno bylo celkem 68 tun posypového materiálu. Vozovky jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Údržba skončila před 6:00.

Podle meteorologů dnes v kraji vydatnější sněžení nehrozí, objevit se může pouze ve formě přeháněk. Teploty na jihu Moravy vystoupí na jeden až čtyři stupně nad nulou, v noci na čtvrtek klesnou na minus tři až minus šest stupňů.

Královéhradecký kraj

V kraji v noci na dnešek sněžilo. Zejména na silnicích nižších tříd zůstávají zbytky rozbředlého sněhu. Opatrní musejí být řidiči zejména na Rychnovsku, Náchodsku a Jičínsku. Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření většinou mokré. Teploty se ráno pohybovaly několik stupňů pod nulou, uvedli silničáři a meteorologové.

Na nesolených silnicích v Krkonoších leží vrstva ujetého sněhu, která je místy zledovatělá. Souvislá vrstva ujetého sněhu leží i na silnicích v Orlických horách.

Přes den by mělo být v kraji oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ojediněle se čeká slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů, na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

V kraji napadlo do tří centimetrů sněhu a místy se stále objevují sněhové přeháňky, hlavně v horských oblastech. Všechny komunikace v kraji jsou s opatrností sjízdné. Pozor by si měli dát motoristé hlavně na silnicích nižších tříd, kde leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu a mohou se tam tvořit vyjeté koleje.

Hlavní tahy jsou většinou jen holé a po chemickém ošetření vlhké. Na silnicích je většinou klid. Na hlavní silnici I/35 u Stráže nad Nisou ráno dopravu zkomplikovala nehoda nákladního a osobního auta. Obešla se bez zranění, ale uzavřený byl jeden jízdní pruh a v ranní špičce se ve směru na Liberec tvořila kolona. Před 08:00 se tam podařilo dopravu plně obnovit. Porouchaný kamion komplikuje dopravu také na silnici I/13 u Nového Boru na Českolipsku.

Kvůli sněhu zůstává na Liberecku pro nákladní auta nad šest tun zavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se nesolí a leží na ní zledovatělá vrstva sněhu, kamiony tudy neprojedou. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus jednoho do minus pěti stupňů Celsia. Většinou je zataženo a někde i slabě sněží. Vítr fouká jen slabý. Přes den by se mělo oteplit až na tři stupně, na horách bude ale mrznout po celý den. Další sněžení očekávají meteorologové v noci na čtvrtek.

Olomoucký kraj

Na silnicích ve vyšších polohách leží i dnes po nočním sněžení rozbředlý sníh. Týká se to především Šumperska, tam pokrývá vedlejší cesty, opatrnost je nutná i na hlavním tahu přes Červenohorské sedlo. Na některých vozovkách ve vyšších polohách leží ujetá sněhová vrstva krytá inertním posypem, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Šumpersku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření na silnicích druhých a třetích tříd, se zbytky rozbředlého sněhu je však potřeba počítat i na hlavních tazích. Silnice jsou všude sjízdné, jízdu může komplikovat mlha a sněžení, uvedli správci silnic. Sněhové přeháňky hlásili ráno i silničáři na Jesenicku, tam by již měly být všechny silnice mokré po chemickém ošetření. Opatrnost je nutná na vozovkách udržovaných inertním posypem, týká se to především Travné a Rejvízu.

Na Olomoucku je potřeba opatrnosti hlavně ve vyšších polohách oblasti Šternberku. Rozbředlý sníh tam již silničáři ráno odklidili, na inertních vozovkách leží od středních poloh nesouvislá vrstva sněhu krytá posypem. K obezřetnosti nabádají na Olomoucku správci silnic i na dálnici směrem na Mohelnici, je sice mokrá po chemickém ošetření, ale upozorňují na nárazový vítr a sněžení.

Na Přerovsku a Prostějovsku by měly být silnice sjízdné bez problémů, uvedlo ŘSD.

Pardubický kraj

V kraji leží na silnicích ve výše položených oblastech sníh. Většinou je po solení rozbředlý, výjimečně tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou dnes ráno s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Litomyšle, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Svitav, Poličky nebo Žamberka. S uježděnou sněhovou vrstvou musejí počítat v oblasti Lanškrouna, Vysokého Mýta a v Železných horách.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji zataženo, na východě regionu foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi stupni a bodem mrazu.

Středočeský kraj

Silnice jsou dnes ráno většinou holé a vlhké po chemickém ošetření, řidiči by měli být přesto velmi opatrní. Místy jsou hlášeny sněhové přeháňky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Horší viditelnost kvůli srážkám byla ráno na silnicích první třídy na Kolínsku a Kutnohorsku. Ke zvýšené opatrnosti cestáři nabádali i na menších silnicích na Příbramsku, Benešovsku, Berounsku, Nymbursku, Mladoboleslavsku, Mělnicku či v okolí Prahy.

Teploty v regionu se ráno pohybovaly od minus čtyř stupňů Celsia do nuly a vál slabý vítr.

Ústecký kraj

V kraji jsou dnes silnice s opatrností sjízdné. V Krušných horách leží na cestách sníh. Sněhové přeháňky se objevují na Chomutovsku. V nižších polohách regionu jsou komunikace mokré, zjistila ČTK.

V kraji zůstává několik horských úseků cest uzavřených, silničáři je v zimě neudržují. Je to cesta z Loučné pod Klínovcem do Horní Halže na Chomutovsku či ze Zadní Telnice do Adolfova na Ústecku.

Technika silničářů odklízí sníh z horských cest, sypače projely hlavní komunikace v nižších polohách. Meteorologové na dnešek předpovídají sněžení na většině území kraje, má být mírný vítr.

Kraj Vysočina

Silnice jsou po nočních sněhových přeháňkách sjízdné s větší opatrností. Na solených trasách jsou zbytky rozbředlého sněhu a na ostatních vozovkách leží ujetá vrstva sněhu posypaná drtí. Někde se dělají sněhové jazyky, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Podle policie sněžení v noci nezpůsobilo větší problémy, po ránu byly největší potíže na silnicích Žďárska.

"Přijali jsme oznámení o několika nehodách. Jedna se zraněním se stala před půl sedmou u obce Záseky, kde se střetlo osobní vozidlo s nákladním," sdělila ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková po 07:00. Silnice mezi obcemi Netín a Záseka byla po nehodě neprůjezdná. Kamiony podle mluvčí projíždějí obtížně hlavně po silnicích nižších tříd.

V noci na Vysočině připadlo několik centimetrů sněhu, jezdilo přes sto sypačů. Teploty byly k ránu dva až čtyři stupně pod nulou.

Během dne by podle meteorologů měly být sněhové přeháňky na Vysočině nejdřív místy a postupně už jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi minus jedním až dvěma stupni Celsia.

Zlínský kraj

Silnice na Zlínsku a Vsetínsku pokrývá po nočním sněžení rozbředlý sníh, místy i jeho nová vrstva. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje, tedy na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku, jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Vyplývá to z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo se sněžením či sněhovými přeháňkami, na Kroměřížsku polojasno bez srážek. Místy vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus pěti do plus jednoho stupně Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout nuly až plus tří stupňů Celsia. Bude převážně oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo. Zpočátku místy, postupně ojediněle, očekávají meteorologové sněhové přeháňky, hlavně na Valašsku.