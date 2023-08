Jihočeské on-line tržiště potravin pro školy chce MZe využít i v jiných krajích

České Budějovice - Přes virtuální tržiště potravin od místních výrobců, které spustil loni na podzim Jihočeský kraj s agrární komorou, se prodalo zboží za šest milionů Kč. Berou ho školní jídelny i dětské domovy. Ministerstvo zemědělství chce projekt využít i v jiných krajích, řekl dnes novinářům na agrosalonu Země živitelka jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Zapojilo se 92 jídelen nejen z krajských škol a 58 potravinářů a zemědělců, řekla ČTK ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Nejvíc jdou na odbyt maso a mléčné výrobky. Cílem tržiště je, aby děti jedly co nejvíc čerstvých a zdravých jihočeských potravin.

"Ten projekt má za sebou první rok reálného fungování, přihlásily se do něj desítky jihočeských škol. Vidím tam obrovský potenciál," řekl ČTK Kuba. Ministerstvo zemědělství podle něj projevilo velký zájem získat projekt do dalších krajů. "Určitě do něj budeme zapojovat i sociální ústavy, domovy seniorů, rádi bychom do něj zapojili i nemocnice. Budeme motivovat i zemědělce, aby se do něj (víc) zapojovali. Je to podle nás nejjednodušší cesta, jak podporovat to, aby se do jihočeských jídelen dostávaly co nejčerstvější potraviny z našeho kraje. Je to taky cesta, jak pomoci drobným zemědělcům a pěstitelům, aby nemuseli jednat s řetězci a uměli to prodat napřímo," uvedl jihočeský hejtman.

V prvním roce měla na tržišti největší objednávky školní jídelna Dětského domova a základní školy v Horní Plané. Na druhém místě je Střední škola rybářská v Třeboni, na třetím školní jídelna Dětského domova v Písku.

Kraj spustil tržiště loni v září. Přes internet na něm mohou školy nakupovat výrobky do jídelen od místních zemědělců a potravinářů. Cílem je zajistit lokální a čerstvé výrobky a podpořit místní zemědělce. Jako první se zapojily střední školy, na jihu Čech jich je přibližně 120 a chodí do nich téměř 19.000 studentů. Časem by se mohly přidat i základní a mateřské školy, sociální ústavy nebo nemocnice.

Nejvíc se na tržišti prodává maso, mléčné výrobky, ryby a rybí výrobky, jablka a brambory. "Jihočeský kraj je venkovským regionem oplývajícím těmi nejkvalitnějšími potravinami. Bohužel v dnešní době zejména malí a střední zemědělci a potravináři mají velké problémy uplatnit své zboží i na regionálním trhu," řekla Šťastná.

Většímu podílu lokálních potravin ve školních jídelnách by podle ní pomohly i vyšší mzdy v oboru. Kuchařky a kuchaři ve školní jídelně mají 21.000 až 24.000 Kč hrubého, pomocné síly 18.000 až 20.000 Kč hrubého a vedoucí školní jídelny bere 30.000 až 33.000 Kč hrubého. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí dosáhla podle údajů statistiků 41.265 korun. "Další překážkou jsou finanční limity pro cenu obědů ve školních jídelnách, protože za 40 korun se velká gastro hitparáda udělat nedá," řekla ředitelka.