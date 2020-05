Jihočeské nemocnice nesníží ceny za testy pro samoplátce

Praha - Jihočeské nemocnice nezmění ceny testů na koronavirus pro samoplátce, uvedly dnes v prohlášení. Účtují si za ně 2600 korun. Tvrdí, že za cenu 1756 korun, kterou nařizuje ministerstvo zdravotnictví, nejsou schopny službu nabízet. Podle holdingu Jihočeské nemocnice ministerská cena zahrnuje jen laboratorní práce, nikoli všechny náklady spojené s testem a jeho výsledkem. ČTK požádalo ministerstvo zdravotnictví, aby se k tomuto kroku nemocnic vyjádřilo. Většina nemocnic v krajích testuje za maximálně možných 1674 Kč. Některá zařízení ale s testováním končí, nevyplatí se jim.

"To, co není nikde uvedeno ani zmíněno, jsou další náklady spojené s poskytnutím tohoto výkonu. Jde o administrativní výkony spojené s objednáním, zadáním žádanky do systému, s vytištěním a dodáním certifikátu o výsledku. Dále se jedná o náklady na odběrové místo," stojí v prohlášení nemocničního holdingu.

Jihočeské nemocnice poukazují na to, že cena za test se vedle ministerstvem zmíněné částky 1756 Kč skládá z položek 162 Kč za další administrativní úkony a 682 Kč za použití dalšího materiálu, ochranných pomůcek, transportu a další režii.

"S ohledem na tyto skutečnosti nebudeme měnit ceny za PCR testy pro samoplátce. Pokud bychom je měli účtovat včetně všech výše zmíněných ostatních nákladů za cenu pouze laboratorních prací, pak bychom tuto službu nemohli nadále poskytovat," uvedl holding v prohlášení.

Samoplátci se v kraji mohou nechat testovat na několika místech. Českobudějovická nemocnice, která je páteřní nemocnicí kraje, podle informací na webových stránkách tuto službu ale neposkytuje. Testování pro samoplátce nabízí nemocnice ve Strakonicích, Prachaticích nebo Českém Krumlově, které spadají pod holding Jihočeké nemocnice, a soukromé laboratoře v Dolním Dvořišti a Českých Budějovicích.

Novou plošnou cenu pro testy samoplátců odmítají i jiné nemocnice. Například v Plzeňském kraji jde o Klatovy a Domažlice. Tyto nemocnice jako jedny z prvních v ČR začaly nabízet testy na koronavirus pro samoplátce, ale od soboty s touto službou končí. Klatovská a domažlická nemocnice účtovaly za testy 2800 Kč.

Mezi samoplátce patří především lidé, kteří dojíždějí za prací do zahraničí, a musí jednou za měsíc dokazovat, že jsou negativní na koronavirus. Takzvaní pendleři žijí nejčastěji v pohraničních regionech.

Testy zlevnily, některé nemocnice s nimi ale kvůli ceně končí

Za maximální možnou cenu 1674 korun ode dneška provádí testy na přítomnost nového koronaviru většina nemocnic v krajích, které oslovila ČTK. Nemocnice v Klatovech, Domažlicích a Kroměříži ale považují cenový strop pro samoplátce nařízený ministerstvem za nízký, a s testováním proto končí. Dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) doplnil, že dalších 82 korun se bude účtovat za odběr. Dosud lidé platili za test většinou od 2500 do 2900 korun.

Jako jedny z prvních začaly v Česku nabízet testy na koronavirus pro samoplátce nemocnice v Klatovech a Domažlicích. S testováním ale končí, protože se s náklady na odběr a otestování vzorků nevejdou do ceny stanovené ministerstvem. "Od soboty přestáváme dělat toto vyšetření. Všechny lidi, kteří jsou na dnešek objednaní, ještě otestujeme. Uděláme to za nařízenou cenu s tím, že to dnešní vyšetření budeme nejspíš jako nemocnice dotovat," uvedl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška. Dosud zájemci o otestování platili 2800 Kč.

S nepořízenou odejdou samoplátci také z Kroměřížské nemocnice, která dnes ukončila odběry vzorků. Náklady na testování v externí laboratoři jsou podle ní vyšší než maximální částka povolená ministerstvem. "Na testování samoplátců bychom tak museli doplácet, což samozřejmě není možné," řekl ČTK mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Samoplátci v nemocnici dosud platili za test 3200 korun.

O 300 korun levněji vyšlo testování na koronavirus na Vysočině. Krajské nemocnice ale ode dneška cenu snížily na 1674 korun. Už zaregistrovaní zájemci, kteří dopředu zaplatili vyšší částku, ale k odběru přijdou až dnes, dostanou rozdíl zpět na základě reklamačního protokolu dostupného na webu, uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Cenu pro samoplátce ode dneška snížila také příbramská nemocnice. První fáze testu stojí 760 korun a další 914 korun, dohromady tedy 1674 Kč. "Věříme, že snížení ceny přispěje k snazšímu přístupu k testům pro ty, kteří je potřebují kvůli své práci či z jiných důvodů," řekl ČTK mluvčí zařízení Martin Janota. Dosud stál test v příbramské nemocnici 2900 Kč.

Na maximálně možných 1674 korun snížila ceny testů na nový koronavirus také pětice nemocnic, které v Ústeckém kraji provozuje společnost Krajská zdravotní. Ještě ve čtvrtek přitom zájemci za test platili o více než 800 korun více.

Do limitu požadovaného ministerstvem se vejde i Slezská nemocnice v Opavě. "Již od dnešního dne provádíme PCR testy pro samoplátce za cenu 1670 korun, a to díky tomu, že Slezská nemocnice v Opavě má vlastní laboratoř, která provádí vyšetření odebraných vzorků, kdy nejsme závislí na externích laboratořích a především na jejich cenové politice," řekl ČTK mluvčí nemocnice Karel Siebert.

Regulaci cen testů na nemoc covid-19 ohlásilo ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek. Testování na koronavirus před odjezdem a po příjezdu bude zřejmě podmínkou pro cestování do zahraničí. Při vstupu je požadují některé země, při návratu Česko.