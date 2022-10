Jihočeské divadlo odložilo kvůli úsporám jednu z premiér plánovanou na točnu

České Budějovice - Jihočeské divadlo letos přilákalo na otáčivé hlediště v Českém Krumlově 52.469 diváků, meziročně asi o 310 víc. Tržby klesly o 3,3 milionu korun na 43,9 milionu. Nově muselo divadlo odvést poplatek deset procent ze vstupného na představení pro dospělé městu Český Krumlov, lehce přes čtyři miliony Kč. Z úsporných důvodů odložilo premiéru hry Rozum a cit, plánovanou na příští rok do Krumlova, na rok 2024, řekl novinářům ředitel divadla Lukáš Průdek. Dnes začalo divadlo prodávat vstupenky na příští sezonu v Krumlově. Vstupenky mírně zdražilo.

Návštěvnost točny byla 92 procent, loni o pět procent vyšší. "Nutno říct, že rok 2021 pro nás byl absolutně rekordní, co se historie týče. A byl to rok, který byl po jedné zrušené sezoně na otáčivém hledišti, řada Čechů vůbec neodjela do zahraničí. Malinko jsme (letos) poklesli v tom, kolik se nám podařilo dostat lidí na otáčivé hlediště. Velkou radost mi udělalo, že naše nové dvě premiéry Mesiáš a Úplně celá česká historie se potkaly s velmi pozitivní odezvou z řad odborné veřejnosti," řekl ředitel. Na točně odehrálo divadlo 91 představení, meziročně o pět víc

Český Krumlov má od letoška novou vyhlášku, podle níž musí pořadatelé, vyjma městských organizací, odvést radnici deset procent ze vstupného. Divadlo tak poslalo městu přes čtyři miliony korun, dohodlo si výjimku, že nemuselo odvádět peníze za dětská představení.

Příští rok chystá scéna v Krumlově šest titulů. Premiérou bude balet inspirovaný malířem Egonem Schielem. Zrežíruje ho dvojice Skutr, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří jsou od září uměleckými řediteli činohry Národního divadla. Na repertoár se vrátí komedie Ženy Jindřicha VIII. s Petrem Rychlým v hlavní dvojroli, dál jsou v programu horor Dracula, příběh Muž dvojhvězdy, oratorium Mesiáš a titul Úplně celá česká historie. Druhou plánovanou premiéru, činohru Rozum a cit, přesunulo divadlo kvůli úsporám na rok 2024.

"Je to jednoznačně z úsporných důvodů. Čeká nás vyjednávání (s městem) o rozpočtu na rok 2023, s ohledem na to, jak rostou nejen ceny energií, ale veškeré náklady. A protože v tuhle chvíli už potřebujeme definitivně vědět, co bude v roce 2023, tak z obezřetnosti tuhle premiéru (Rozum a cit) přesuneme až na rok 2024," řekl Průdek. Scéna tak ušetří několik milionů korun. Vstupenky divadlo zdražilo "nepatrně," řekla na dotaz ČTK Pavla Hornychová z obchodního oddělení divadla. Maximální cena u činohry zůstane stejně jako letos kolem 1600 Kč, nejnižší bude pod tisíc korun, řekl Průdek. Čím dřív si diváci lístky koupí, tím méně zaplatí.

Točna v Českém Krumlově přináší divadlu čtyři pětiny všech tržeb.Loni tam mělo tržby ze vstupenek 47,2 milionu korun, přičemž tržby divadla za celý loňský rok byly 52,3 milionu. Od roku 1958 navštívilo točnu 2,4 milionu diváků.

Sezona na točně 2022:

počet diváků 52.469 tržby 43,9 milionu Kč počet představení 91 návštěvnost 92,1 % počet titulů 6

Zdroj: Jihočeské divadlo