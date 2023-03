Jihočeská Porta nabídne kapelám možnost zdarma natočit tři skladby ve studiu

České Budějovice - Jihočeské kolo hudebního festivalu Porta, které se uskuteční za dva týdny, poprvé nabídne vybraným kapelám možnost zdarma natočit tři skladby ve studiu. Nejlepší dva účastníci opět postoupí do celostátního finále v Řevnicích do Prahy. ČTK to řekla ředitelka festivalu Porta Anna Roytová.

"Letošní Porta bude hlavně zajímavá tím, že její průběh bude diametrálně odlišný od toho, co bylo celá léta zavedené. Taky bude jiná tím, že se zatím hodně hlásí kapely, které na jihočeské Portě nikdy nehrály. To bude obohacení, nejenom žánrové, ale i díky lidem a potkávání se s novými tvářemi, které budou třeba s Portou souznít," uvedla.

Organizátoři podle Roytové připravili pro účastníky několik novinek. Kromě možnosti nahrávání ve studiu jde například o vystoupení na festivalech Prázdniny v Telči, Okolo Třeboně nebo jako host na koncertě skupiny Epydemye. Novinkou je také podoba pětičlenné poroty. Se soutěžícími bude mluvit podobně jako při SuperStar, hned po jejich vystoupení. Podle pořadatelů tím hudebníci okamžitě uslyší odborné hodnocení.

Porta je nejstarší hudební festival v ČR, zaměřený na folk, country, trampskou píseň a příbuzné žánry. Letos od 23. do 25. června bude 57. ročník v lesním divadle v Řevnicích u Prahy. Jako hosté tam vystoupí Richard Krajčo, Jiří Krhut, Robert Křesťan, Ivan Hlas trio, Petr Bende, Samson, Nerez a Lucia nebo Rangers – Plavci. Porta už není zaměřená jen na žánr country jako při svých začátcích v 60. letech 20. století. V ČR podle Roytové trampských kapel ubývá.