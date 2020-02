Jihočeská firma vyrábí obaly na části rakety Ariane 6

Lišov (Českobudějovicko) - Firma Steinbauer Lechner v jihočeském Lišově pracuje na obalech pro části rakety Ariane 6, jejíž vývoj zastřešuje Evropská kosmická agentura. Zakázka je za desítky milionů korun. Jihočeská společnost, která vyrábí speciální obaly, bedny i kontejnery, má největší odbyt v elektrotechnickém průmyslu, třeba obaly na servery dodává i firmám do amerického Silicon Valley. Konstrukčně složitější boxy vyrábí na díly aut Audi či BMW, které se převážejí na montáž mimo Evropu. ČTK to řekl jednatel firmy Petr Steinbauer.

První zkušební let nosné rakety Ariane 6 je plánovaný na konec letošního roku. Lišovská firma vyvíjela obaly na její díly rok a půl, investovala do zpracování hliníku, železa i nového montážního pracoviště. Zakázka je na tři roky, první fáze výroby začala loni. Firma vyrábí kontejnery, v nichž se budou části rakety převážet mezi jednotlivými montážními závody v EU. Společnost Steinbauer Lechner vyrobí stovky malých kontejnerů pro malé díly a desítky větších, až šest metrů širokých a i čtyři metry vysokých, jichž zatím expedovala 25. Letos takových přidá 19, příští rok kolem třiceti. "Zakázku jsme zvládli, objednávky se zopakují. Jsme poctěni být součástí tohoto projektu," řekl jednatel Petr Steinbauer.

Firma Steinbauer Lechner vyrábí obaly, bedny, boxy, kontejnery, palety, hliníkové pytle, lepenkové obaly i bedny pro zvukaře a muzikanty. Těžištěm je elektrotechnický průmysl, obaly pro serverové stanice v Evropě i USA. Loni měla tržby 193 milionů korun, meziročně o dva miliony vyšší. Zisk před zdaněním byl předloni 17,9 milionu, za loňský rok bude podobný.

"Snažíme se růst, ale narážíme na lidské zdroje. Zakázek by mohlo být víc, ale chybí nám pracovníci," řekl Steinbauer. Firma zaměstnává 80 lidí, z toho 15 z Ukrajiny, potřebovala by dalších 20 zaměstnanců. Podnik má čtyři výrobní haly, výhledově by ráda přistavěla jednu až dvě další. Investiční plán na následující tři roky stanovila na 50 až 60 milionů Kč.

Firma se zaměřuje i na konstrukčně těžší obaly, určené pro díly na auta značek Audi či BMW. "Jsou to obaly, kdy se auto vyrábí zčásti v Evropě, montuje mimo ni a musí odejít v obalu v rozloženém stavu. Důležitá je pro nás ale i obyčejná dřevěná bedna, která tvoří ten (potřebný) objem produkce," řekl jednatel. Běžných dřevěných beden vyrobí firma tisíce ročně.

Společnost vznikla v roce 1992. Od roku 2000 je to ryze česká rodinná firma. Kvůli zakázkám, které je nutné dodat v přesný čas, pořídila tři kamiony. Přes polovinu produkce firma vyváží do zemí Evropské unie jako Německo, Rakousko, Francie či Španělsko, také do Británie a USA.